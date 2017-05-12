День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске

Выставки \\ 12.05.2017 16:01

Уважаемые коллеги!

Ко «Дню передовых технологий Росгвардии» Оргкомитет мероприятия организует 24 мая 2017 года специальный пресс-тур. Желающие могут аккредитоваться. Для этого необходимо заполнить заявку и направить в пресс-службу Росгвардии - pressvv@yandex.ru, справки по телефону +7(495) 622-33-29, аккредитация будет проходить с 9.00, 22 мая до 18.00 23 мая 2017.

Информация: http://www.arms-expo.ru/dptmvd/akkreditatsiya-pressy/

Кроме того, наши информационные партнеры получат возможность поставить свои стойки с печатной продукцией в Информационном центре. Информацию по стойкам прошу Вас направить мне на данный адрес.

С уважением,

ЗАО "ОВК "БИЗОН"

Кузнецова Ирина Владимировна,

тел.: (495) 937 40 81, доб. 221,

www.opkodkb.ru

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