День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске

День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске

День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске

Выставки \\ 12.05.2017 16:01

Уважаемые коллеги!

Ко «Дню передовых технологий Росгвардии» Оргкомитет мероприятия организует 24 мая 2017 года специальный пресс-тур. Желающие могут аккредитоваться. Для этого необходимо заполнить заявку и направить в пресс-службу Росгвардии - pressvv@yandex.ru, справки по телефону +7(495) 622-33-29, аккредитация будет проходить с 9.00, 22 мая до 18.00 23 мая 2017. 

Информация: http://www.arms-expo.ru/dptmvd/akkreditatsiya-pressy/

 

Кроме того, наши информационные партнеры получат возможность поставить свои стойки с печатной продукцией в Информационном центре. Информацию по стойкам прошу Вас направить мне на данный адрес.

 

С уважением,

ЗАО "ОВК "БИЗОН"

Кузнецова Ирина Владимировна,

тел.: (495) 937 40 81, доб. 221,
www.opkodkb.ru

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Баку на один день станет столицей информационной безопасности

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Сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации можно на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»

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С 24 по 26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Команда Дома офицеров предложит гостям сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации.

В Санкт-Петербурге ждут “Код ИБ”

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Выставки \\ 24.04.2017 15:08 \\ Обсудить ()

27 апреля в Санкт-Петербурге в отеле “Holiday Inn Московские ворота” состоится ежегодный must visit для безопасников - “Код информационной безопасности”.

В столицу Грузии едет Кот ИБ

В столицу Грузии едет Кот ИБ

Выставки \\ 24.04.2017 15:06 \\ Обсудить ()

18 мая Тбилиси впервые примет у себя “Код информационной безопасности” - самое масштабное ИБ-событие, которое проходит в 5 странах.

Профилактика терроризма за столом переговоров – о гуманитарных методах борьбы с угрозами расскажут на специализированном форуме

Профилактика терроризма за столом переговоров – о гуманитарных методах борьбы с угрозами расскажут на специализированном форуме

Выставки \\ 24.04.2017 14:04 \\ Обсудить ()

24-26 мая в Красноярске пройдет XIII Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности – Антитеррор». Впервые здесь будет представлено направление гуманитарной безопасности.

В Москве состоялась конференция по информационным технологиям

В Москве состоялась конференция по информационным технологиям

Выставки \\ 21.04.2017 11:37 \\ Обсудить ()

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Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec

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Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?

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