День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске
День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске
Выставки \\ 12.05.2017 16:01
Уважаемые коллеги!
Ко «Дню передовых технологий Росгвардии» Оргкомитет мероприятия организует 24 мая 2017 года специальный пресс-тур. Желающие могут аккредитоваться. Для этого необходимо заполнить заявку и направить в пресс-службу Росгвардии - pressvv@yandex.ru, справки по телефону +7(495) 622-33-29, аккредитация будет проходить с 9.00, 22 мая до 18.00 23 мая 2017.
Информация: http://www.arms-expo.ru/dptmvd/akkreditatsiya-pressy/
Кроме того, наши информационные партнеры получат возможность поставить свои стойки с печатной продукцией в Информационном центре. Информацию по стойкам прошу Вас направить мне на данный адрес.
С уважением,
ЗАО "ОВК "БИЗОН"
Кузнецова Ирина Владимировна,
тел.: (495) 937 40 81, доб. 221,
www.opkodkb.ru
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