Дебютанты ТБ Форума подтверждают эффективность комплексного участия в ...

Выставки \\ 22.06.2017 13:06

ТБ Форум – это не просто отраслевая выставка для производителей систем безопасности. Для своих клиентов ТБ Форум 2018 предлагает эффективный формат ConfEx - участие в событии не ограничено квадратными метрами. Команда Форума организует 10 уникальных мероприятий под одной крышей.

Бронировать участие в 2018 http://smartevent.tbforum.ru/book-now/

Деловая программа ТБ Форума – это:

самые "денежные" отрасли - транспорт, "Безопасный город" и массовые мероприятия, промышленность, нефтегаз, энергетика, проектирование и строительство, банки, ритейл

прямой диалог регуляторов, потребителей и поставщиков

дискуссии по повестке дня заказчиков

уникальный состав организаторов, экспертов и спикеров

новинки регулирования и практики их реализации

обмен опытом, успехом реализованных проектов и контакты с коллегами из других отраслей

специальная пригласительная кампания

О высокой результативности комплексного участия в ТБ Форуме (экспозиция+конференция) говорят и дебютанты Форума.

Павел Сажин, ООО "Видеоинтеллект":

«Компания впервые участвует в ТБ Форуме. Следует отметить, что организация мероприятия прошла на высоком уровне.

Могу с уверенностью сказать, что система "Видеоинтеллект" вызвала большой резонанс на Форуме. По результатам участия в выставке и деловой программе мы получили без преувеличения огромное количество контактов потенциальных клиентов - из сферы железнодорожного транспорта, метрополитенов, спортивных объектов и ритейла. Нашей уникальной продукцией интересовались важные для нас посетители из ближнего и дальнего зарубежья.

Выступление в рамках конференции оказалось эффективным и полезным для презентации нашего ПО, не имеющего аналогов во всем мире, а также в установлении новых контактов».

Бронировать стенд или стать спонсором деловой программы:

Ольга Иншакова, Тел. (495) 647-04-42, (доб. 2162), inshakova@groteck.ru

ТБ Форум

13-15 февраля 2018, Крокус Экспо

www.tbforum.ru