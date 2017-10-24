Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ
Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ
Выставки \\ 02.11.2017 14:22
Традиционно не обошлось без насыщенной секции о трендах с участием ИБ-селебрити.
В самом ее начале Илья Шабанов (Anti-Malware.ru) развернул красочную картину эволюции киберпреступности.
“Киберпреступность - это не какие-то одиночки. Это организованные преступные группы, зачастую обладающие всеми атрибутами ИТ-компаний, штатом разработчиков, рисечеров, у них есть даже свой саппорт плюс новейшие технологии и инфраструктура, и их достаточно много. Во многом они опережают индустрию ИБ на несколько лет”.
По словам эксперта, сейчас особо опасны атаки на КВО (вплоть до взломов АЭС), продвинутая социальная инженерия, системные проблемы : устаревшее ПО, средства и методы. Госрегулирование не помогает, а тормозит. У большинства компаний нет понимания,как защищаться, не хватает специалистов.
Максим Степченков (IT-task) отметил, что эти тенденции были еще 5 лет назад,но растут масштабы, растет рынок заработка на уязвимостях. По словам эксперта, индустрию двигает новое поколение, у которых хакерство в крови,они выросли на подобных героях.
По словам Ильи Шабанова кибервойны - это реалии сегодняшнего дня. К темным силам причисляют уже не только пресловутых “русских хакеров”, но и киберприступный “госзаказ” таких стран как КНДР, США, Китай.
В числе других сложившихся “анти-брендов” много зловредов, которые, подобно стихийным бедствиям в физическом мире, носят звучные имена: знакомьтесь, ботнет Mirai, вредоносы Judy, Xavier, группировки BlackEnergy и ShadowBrokers. С последним именем связано начало эпидемии целенаправленных атак. В числе жертв “прославились” Инвитро,Роснефть, Maersk и др.
Что делать?
“Большинство проблем решается своевременной установкой обновлений. Если у вас самые современные средства защиты, но их никто не обновляет,не обслуживает, их логи никто не смотрит, какой от них толк?” - отметил Алексей Комаров (УЦСБ).
Меж тем, выгоды ИБ для ТОПов не очевидны, отсюда финансирование пробуксовывает. По-прежнему часты ситуации, когда в эксплуатацию вводится дорогостоящая система, а ресурсов на ее ИБ не выделяется.
Соблюдение требований регуляторов не спасает от актуальных угроз в общей массе, хотя бы в силу их недостаточности. В банковской сфере, по данным исследования Евгения Царева (RTM Group), лишь “4% всех требований имеют правовые последствия”
Хорошая новость: на подходе закрепленные законом штрафы и уголовная ответственность для тех, по чьей вине внутри компании произошли компьютерные инциденты.
Наводить ИБ-дисциплину безопасники, конечно же, должны с себя. По мнению Максима Степченкова, чем строже,тем лучше: “Не установил обновление - не ушел домой”. “Дела наши очень плохи: много угроз, никакой ответственности. Но люди в зале без работы не останутся” - подвел итог сессии Илья Шабанов.
В основной части конференции прошли мастер-классы и доклады по ключевым технологиям, лучшим практикам, нюансам управления ИБ,тонкостям защиты КИИ.
Горячая десятка Кода ИБ - Челябинск
В заключительной секции модератор Максим Степченков меньше чем за час дал экспертные ответы на самые горячие вопросы ИБ по версии местного сообщества,в числе которых
1)ИБ-образование
2)импортозамещение
3)шифровальщики
4)аутсорсинг ИБ, ИБ в облаках
5)ИБ в малом бизнесе, бюджетные СЗИ
6)отставание средств защиты от реальных угроз
7)низкая ИБ-грамотность
8)сращение ИБ с правовыми аспектами
9)поиск общего языка с топ-менеджментом
10)усиление регуляторики в области ИБ
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