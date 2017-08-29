Cамое масштабное событие в сфере информационной безопасности доберется до ...

Выставки \\ 29.08.2017 13:47

7 сентября в отеле “Азимут” состоится конференция “Код информационной безопасности”, на которой выступят эксперты в области защиты информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.

“Код информационной безопасности” - самая масштабная на постсоветском пространстве серия конференций по информационной безопасности, охватывающая 5 стран и 26 городов, в этом году впервые включила Владивосток в список городов проведения.

В течение дня эксперты обсудят тренды, технологии и управление ИБ. В программе уделено много внимания актуальным вызовам кибербезопасности для государственных и коммерческих информационных систем и методам защиты.

В числе докладчиков: Сергей Чекрыгин (Check Point, г. Москва), Дмитрий Иванов (Доктор Веб, г. Москва), Евгений Мардыко (Конфидент, г. Санкт-Петербург), Наталья Ким (Positive Technologies, г. Москва), Евгений Лужнов (Лаборатория Касперского, г. Москва), Петр Лебедев (ESET, г. Москва),Андрей Помешкин (Системы информационной безопасности, г. Новосибирск), Дмитрий Кандыбович (StaffCop, г. Новосибирск).

Конференцию завершит интерактив с залом. Спикеры и аудитория совместно сформулируют 10 главных проблем информационной безопасности по мнению приморского ИБ-сообщества и наметят пути их решения.

После Владивостока в течение этой осени “Код ИБ” примут еще 12 городов.

К бесплатному участию в конференции приглашаются сотрудники департаментов ИТ и ИБ, а также представители СМИ. Регистрация и аккредитация на сайте: http://codeib.ru/vladivostok/

Справочно