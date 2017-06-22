BIT-2017 в Екатеринбурге: начался прием заявок!
BIT-2017 в Екатеринбурге: начался прием заявок!
Выставки \\ 22.06.2017 12:00
Открылась регистрация на Форум «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» в Екатеринбурге
Стартовала запись на участие в уникальном отраслевом мероприятии – Международном Гранд Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV», или BIT-2017 в Екатеринбурге.
Мероприятие, посвященное дата-центрам, облачным технологиям, Интернету вещей, IP-коммуникациям, аудио-/видеорешениям, а также всевозможным ИТ-инструментам для бизнеса, состоится 7 сентября!
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ бесплатно* сегодня! >>>
Программа BIT-2017 обещает быть чрезвычайно насыщенной и интересной. Так, в тематику Форума входят следующие направления:
Вопросы применения ИТ в бизнесе
Облачные технологии и решения
Интернет вещей (IoT) и «умные» решения в бизнесе, повседневной жизни и на производстве
ЦОД и технологии для их построения, работы и обслуживания
Передача звука и видео по сетям. АТС, построение охранных систем и другие применения IP-технологий
Корпоративные аудио-/видеосистемы
Вопросы импортозамещения в ИТ и взаимодействия с госструктурами
Кадры в ИТ, построение команд, взаимодействие и контроль
Интернет, соцсети и мобильные технологии для бизнеса, IoT и бизнес
Информационная безопасность и сертификация
и пр.
Организатором мероприятия является специализированное информационно-маркетинговое агентство полного цикла CIS Events Group. С отзывами посетителей о мероприятиях CIS Events Group можно ознакомиться здесь. Фотоотчет по предыдущему Форуму в Екатеринбурге можно посмотреть здесь.
Внимание! Число мест ограничено – спешите занять лучшие из них на BIT-2017!
На Форуме состоится награждение авторов самых популярных постов в социальных сетях с хештегом #ciseg – присоединяйтесь!
*Только для конечных потребителей и интеграторов профильных ИКТ-решений! Подробнее – в разделе Условия участия.
Все, что касается BIT-2017 в Екатеринбурге, можно найти на официальном сайте мероприятия: http://www.ekaterinburg-2017.ciseventsgroup.com/?utm_marker=IP17SAS.
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