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Мир полон угроз, но мы ДОЛЖНЫ сохранить то, что нам ценно. Это дело каждого! УЗНАЙ о возможностях, которые могут спасти твое будущее! Посети выставку "БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ-2017!". 16-18 ноября, "Ялта-Интурист", ВХОД СВОБОДНЫЙ!

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ! Как защитить свой ДОМ или квартиру? Как срыть от чужих глаз важную ИНФОРМАЦИЮ? Как уберечь себя и СЕМЬЮ во время массовых мероприятий? Как подготовить предприятие к ПРОВЕРКЕ? Какие индивидуальные средства защиты важно иметь в случае ЧС?

Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017 Выставки \\ 09.11.2017 13:50 \\ Обсудить ( ) Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.