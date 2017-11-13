БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ
БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ
Выставки \\ 13.11.2017 13:59
БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ! Как защитить свой ДОМ или квартиру? Как срыть от чужих глаз важную ИНФОРМАЦИЮ? Как уберечь себя и СЕМЬЮ во время массовых мероприятий? Как подготовить предприятие к ПРОВЕРКЕ? Какие индивидуальные средства защиты важно иметь в случае ЧС?
Мир полон угроз, но мы ДОЛЖНЫ сохранить то, что нам ценно.
Это дело каждого!
УЗНАЙ о возможностях, которые могут спасти твое будущее!
Посети выставку "БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ-2017!".
16-18 ноября, "Ялта-Интурист", ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Подробнее выставке http://expocrimea.com/events/bp/ или по телефону +7 (978) 900 90 90
Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017
Выставки \\ 13.11.2017 12:52 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва
RusGuard с радостью приглашает коллег и партнеров на специализированную выставку комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017».
Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017
Выставки \\ 09.11.2017 17:15 \\ Обсудить ()
Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.
Отчет по итогам выставки Securika St.Petersburg 2017
Выставки \\ 09.11.2017 13:50 \\ Обсудить ()
Выставка Securika St. Petersburg продемонстрировала новые достижения в индустрии безопасности С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg.
Умные автомобили на российских дорогах. В Москве пройдёт IV Connected Car Summit
Выставки \\ 09.11.2017 10:41 \\ Обсудить ()
21 ноября в КВЦ «Сокольники» пройдёт четвертая международная конференция, посвящённая подключенным автомобилям, – Connected Car Summit. Как органично вписать электрокары в инфраструктуру города, как обеспечить безопасность работы бортовых систем, какова госполитика в отношении умных автомобилей – на эти и другие вопросы ответят спикеры саммита, ведущие эксперты отрасли.
В Росморречфлоте состоялись консультации отраслевиков с производителями и поставщиками систем безопасности
Выставки \\ 08.11.2017 12:40 \\ Обсудить ()
2 ноября Федеральное агентство морского и речного транспорта провело консультационную встречу организаторов практикума "Актуальные вопросы обеспечения безопасности морских и речных портов" с приглашенными экспертами в области транспортной безопасности. Практикум состоится в рамках XVII Международной научно-практической конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" 13 февраля 2018 г. на площадке Форума "Технологии безопасности
Безопасность. Крым-2017
Выставки \\ 07.11.2017 17:04 \\ Обсудить ()
16-18 ноября 2017 года Состоится III специализированная выставка комплексной безопасности
СКУД 2018: на переднем крае технологий
Выставки \\ 07.11.2017 16:26 \\ Обсудить ()
25 октября 2017 года в столичном event-холле «Инфопространство» прошла вторая международная конференция — СКУД 2018. Организатор мероприятия — компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля доступа.
Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности
Выставки \\ 07.11.2017 09:43 \\ Обсудить ()
О чем говорили спикеры «Кода ИБ» в Самаре, читайте в этом отчете.
Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!
Выставки \\ 03.11.2017 11:53 \\ Обсудить ()
Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.
Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ
Выставки \\ 02.11.2017 14:22 \\ Обсудить ()
Традиционно не обошлось без насыщенной секции о трендах с участием ИБ-селебрити.
Статьи
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.