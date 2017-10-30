Выставки \\ 07.11.2017 17:04

16-18 ноября 2017 года Состоится III специализированная выставка комплексной безопасности





Выставка проходит при поддержке:

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, Главного управления МЧС по Республике Крым;

а также при участии Министерства обороны Российской Федерации

За 3 дня Вы наладите партнёрские взаимоотношения, найдёте свой качественный товар. Выгодные контракты на перспективу помогут расширить границы для бизнеса.

На нашей выставке:

Лучшие образцы пожарной, промышленная, и транспортная безопасности;

ведущие компании в сфере обеспечения безопасности;

эксклюзивные и выгодные предложения на одной площадке.

«Безопасность. Крым-2017» – это не просто крупное отраслевое мероприятие, это яркое событие для региона, и одновременно бизнес форум с насыщенной деловой программой.

В рамках выставки "Безопасность. Крым" состоится III Ялтинская конференция – «Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации». Организаторами Конференции выступают Фонд «Транспортная безопасность» совместно с ООО «ЭКСПОКРЫМ» при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству, Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства транспорта Республики Крым. Информационную поддержку осуществляет РИА «Индустрия безопасности».

Подробнее http://expocrimea.com/events/transport-bp/

В рамках деловой программы выставки “Безопасность. Крым 2017” в г. Ялта состоится Конференция на тему: "Комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность гостиниц и иных средств размещения"

В ОДНОМ МЕСТЕ И В ОДНО ВРЕМЯ СОБЕРУТСЯ ЭКСПЕРТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ И НАРАБОТКАМИ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И СТРАХОВАНИЯ.

Профессионалы и практики получат возможность задать друг другу вопросы и получить на них ответы, комментарии и разъяснения.

ДАТА: с 16 по 18 ноября 2017 года

МЕСТО: Крым, г. Ялта, ГК «Ялта-Интурист»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3 дня, с 10:00 до 18:00

Вход СВОБОДЫЙ

Или по телефону +7 (978) 900-90-90

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ!!!