Безопасность. Крым-2017
Безопасность. Крым-2017
Выставки \\ 07.11.2017 17:04
16-18 ноября 2017 года Состоится III специализированная выставка комплексной безопасности
Выставка проходит при поддержке:
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, Главного управления МЧС по Республике Крым;
а также при участии Министерства обороны Российской Федерации
За 3 дня Вы наладите партнёрские взаимоотношения, найдёте свой качественный товар. Выгодные контракты на перспективу помогут расширить границы для бизнеса.
На нашей выставке:
Лучшие образцы пожарной, промышленная, и транспортная безопасности;
ведущие компании в сфере обеспечения безопасности;
эксклюзивные и выгодные предложения на одной площадке.
«Безопасность. Крым-2017» – это не просто крупное отраслевое мероприятие, это яркое событие для региона, и одновременно бизнес форум с насыщенной деловой программой.
В рамках выставки "Безопасность. Крым" состоится III Ялтинская конференция – «Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации». Организаторами Конференции выступают Фонд «Транспортная безопасность» совместно с ООО «ЭКСПОКРЫМ» при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству, Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства транспорта Республики Крым. Информационную поддержку осуществляет РИА «Индустрия безопасности».
Подробнее http://expocrimea.com/events/transport-bp/
В рамках деловой программы выставки “Безопасность. Крым 2017” в г. Ялта состоится Конференция на тему: "Комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность гостиниц и иных средств размещения"
В ОДНОМ МЕСТЕ И В ОДНО ВРЕМЯ СОБЕРУТСЯ ЭКСПЕРТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ И НАРАБОТКАМИ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И СТРАХОВАНИЯ.
Профессионалы и практики получат возможность задать друг другу вопросы и получить на них ответы, комментарии и разъяснения.
ДАТА: с 16 по 18 ноября 2017 года
МЕСТО: Крым, г. Ялта, ГК «Ялта-Интурист»
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3 дня, с 10:00 до 18:00
Вход СВОБОДЫЙ
Или по телефону +7 (978) 900-90-90
ДЕЛОВОЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ!!!
СКУД 2018: на переднем крае технологий
Выставки \\ 07.11.2017 16:26 \\ Обсудить ()
25 октября 2017 года в столичном event-холле «Инфопространство» прошла вторая международная конференция — СКУД 2018. Организатор мероприятия — компания Sigur — разработчик и производитель одноименной системы контроля доступа.
Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности
Выставки \\ 07.11.2017 09:43 \\ Обсудить ()
О чем говорили спикеры «Кода ИБ» в Самаре, читайте в этом отчете.
Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!
Выставки \\ 03.11.2017 11:53 \\ Обсудить ()
Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.
Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ
Выставки \\ 02.11.2017 14:22 \\ Обсудить ()
Традиционно не обошлось без насыщенной секции о трендах с участием ИБ-селебрити.
Ханты-Мансийск впервые примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности
Выставки \\ 01.11.2017 20:46 \\ Обсудить ()
16 ноября в столице ХМАО пройдет открытая конференция “Код информационной безопасности”, охватывающая в этом году пять стран (26 городов).
Топ-менеджеры получат передовые знания в Иннополисе и Сколково
Выставки \\ 31.10.2017 16:01 \\ Обсудить ()
Форумы прогрессивных руководителей «Долина технологий» в наукоградах призваны придать среднему и малому бизнесу "цифровое ускорение". Ближайший форум откроется 17-18 ноября в Иннополисе.
В Тюмени пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности
Выставки \\ 31.10.2017 15:10 \\ Обсудить ()
Конференция “Код информационной безопасности”, охватывающая в этом году 5 стран (26 городов), состоится в деловом доме “Петр Столыпин” 9 ноября.
Код ИБ в Иркутске или Как WannaCry и Petya прокачали ИБ в разных компаниях
Выставки \\ 30.10.2017 14:59 \\ Обсудить ()
Иркустские безопасники неожиданно положительно отозвались о знаменитых зловредах и даже поведали свои истории, начало которых часто звучало как “Однажды в бухгалтерии”.
В Москве состоялась международная конференция по безопасности СКУД 2018
Выставки \\ 30.10.2017 14:10 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
25 октября 2017 года в Москве прошла вторая международная конференция СКУД 2018. Программа включала в себя 11 докладов по теме развития технологий безопасности и 9 вендоров в демо-зоне.
XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2017»
Выставки \\ 27.10.2017 10:21 \\ Обсудить ()
С 17 по 20 октября в столичном выставочном комплексе ВДНХ прошла XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех - 2017», организаторами которой выступили МВД России, ФСБ России, и Росгвардия, устроителем - ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН».
Статьи
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.
Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания
Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.