Безопасность. Крым-2017

Безопасность. Крым-2017

Безопасность. Крым-2017

Выставки \\ 07.11.2017 17:04

16-18 ноября 2017 года Состоится III специализированная выставка комплексной безопасности


Выставка проходит при поддержке: 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, Главного управления МЧС по Республике Крым;

а также при участии Министерства обороны Российской Федерации

За 3 дня Вы наладите партнёрские взаимоотношения, найдёте свой качественный товар. Выгодные контракты на перспективу помогут расширить границы для бизнеса.

На нашей выставке:
 Лучшие образцы пожарной, промышленная, и транспортная безопасности;

  ведущие компании в сфере обеспечения безопасности;
  эксклюзивные и выгодные предложения на одной площадке.

«Безопасность. Крым-2017» – это не просто крупное отраслевое мероприятие, это яркое событие для региона, и одновременно бизнес форум с насыщенной деловой программой. 

В рамках выставки "Безопасность. Крым" состоится III Ялтинская конференция – «Обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации». Организаторами Конференции выступают Фонд «Транспортная безопасность» совместно с ООО «ЭКСПОКРЫМ» при поддержке Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по транспорту и строительству, Министерства транспорта Российской Федерации и Министерства транспорта Республики Крым. Информационную поддержку осуществляет РИА «Индустрия безопасности».

Подробнее http://expocrimea.com/events/transport-bp/

В рамках деловой программы выставки “Безопасность. Крым 2017” в г. Ялта состоится Конференция на тему: "Комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность гостиниц и иных средств размещения"
В ОДНОМ МЕСТЕ И В ОДНО ВРЕМЯ СОБЕРУТСЯ ЭКСПЕРТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ И НАРАБОТКАМИ В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И СТРАХОВАНИЯ.
Профессионалы и практики получат возможность задать друг другу вопросы и получить на них ответы, комментарии и разъяснения.

ДАТА: с 16 по 18 ноября 2017 года 

МЕСТО: Крым, г. Ялта, ГК «Ялта-Интурист»
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 3 дня, с 10:00 до 18:00 
Вход СВОБОДЫЙ

 

Или по телефону +7 (978) 900-90-90

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ!!!

Новости Выставки

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СКУД 2018: на переднем крае технологий

СКУД 2018: на переднем крае технологий

Выставки \\ 07.11.2017 16:26 \\ Обсудить ()

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Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности

Самарские безопасники назвали 10 главных проблем информационной безопасности

Выставки \\ 07.11.2017 09:43 \\ Обсудить ()

О чем говорили спикеры «Кода ИБ» в Самаре, читайте в этом отчете.

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

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Челябинские безопасники назвали 10 главных проблем ИБ

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Выставки \\ 02.11.2017 14:22 \\ Обсудить ()

Традиционно не обошлось без насыщенной секции о трендах с участием ИБ-селебрити.

Ханты-Мансийск впервые примет самую масштабную конференцию по кибербезопасности

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16 ноября в столице ХМАО пройдет открытая конференция “Код информационной безопасности”, охватывающая в этом году пять стран (26 городов).

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Топ-менеджеры получат передовые знания в Иннополисе и Сколково

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В Тюмени пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности

В Тюмени пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности

Выставки \\ 31.10.2017 15:10 \\ Обсудить ()

Конференция “Код информационной безопасности”, охватывающая в этом году 5 стран (26 городов), состоится в деловом доме “Петр Столыпин” 9 ноября.

Код ИБ в Иркутске или Как WannaCry и Petya прокачали ИБ в разных компаниях

Код ИБ в Иркутске или Как WannaCry и Petya прокачали ИБ в разных компаниях

Выставки \\ 30.10.2017 14:59 \\ Обсудить ()

Иркустские безопасники неожиданно положительно отозвались о знаменитых зловредах и даже поведали свои истории, начало которых часто звучало как “Однажды в бухгалтерии”.

В Москве состоялась международная конференция по безопасности СКУД 2018

В Москве состоялась международная конференция по безопасности СКУД 2018

Выставки \\ 30.10.2017 14:10 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

25 октября 2017 года в Москве прошла вторая международная конференция СКУД 2018. Программа включала в себя 11 докладов по теме развития технологий безопасности и 9 вендоров в демо-зоне.

XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2017»

XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА «ИНТЕРПОЛИТЕХ - 2017»

Выставки \\ 27.10.2017 10:21 \\ Обсудить ()

С 17 по 20 октября в столичном выставочном комплексе ВДНХ прошла XXI Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех - 2017», организаторами которой выступили МВД России, ФСБ России, и Росгвардия, устроителем - ЗАО «Объединение выставочных компаний «БИЗОН».

Статьи

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.

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