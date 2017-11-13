Безопасники Нижнего Новгорода на один день станут хакерами

Выставки \\ 27.11.2017 10:37

30 ноября в Нижнем Новгороде в отеле “Азимут” состоится открытая конференция “Код информационной безопасности”

Самая масштабная конференция Евразии по кибербезопасности посетила в этом году уже 24 города в пяти странах. Нижний Новгород наряду с Астаной завершают крупнейшее турне “Кода информационной безопасности” в истории.

Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,Нижнего Новгорода обсудят все аспекты понятия “кибер(без)опасность”: тренды, технологии, управление и лучшие практики. В числе ключевых спикеров такие авторитетные эксперты отрасли, как Евгений Царев (RTM Group, г. Москва) и Олег Седов (BISA, г.Москва).

Передовые технологии кибербезопасности представят ведущие разработчики: Лаборатория Касперского, Ростелеком (спонсор секции), Доктор Веб, Конфидент, Falcongaze, ESET, SearchInform и др. Финальная секция “Взломай меня, если сможешь” под модерацией эксперта Дмитрия Узлова (Технополис) предоставит редкую возможность безопасникам побыть на месте хакеров.

Следует отметить, что Нижний Новгород, в числе других крупных городов России и ближнего зарубежья, принимает конференцию уже пятый год подряд.

Участие сотрудников отделов ИТ и ИБ, а также представителей СМИ не предполагает оплаты. Регистрация и аккредитация на сайте: http://codeib.ru/nnovgorod/