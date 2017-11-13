Безопасники Нижнего Новгорода на один день станут хакерами

Безопасники Нижнего Новгорода на один день станут хакерами

Безопасники Нижнего Новгорода на один день станут хакерами

Выставки \\ 27.11.2017 10:37

30 ноября в Нижнем Новгороде в отеле “Азимут” состоится открытая конференция “Код информационной безопасности”

Самая масштабная конференция Евразии по кибербезопасности посетила в этом году уже 24 города в пяти странах. Нижний Новгород наряду с Астаной завершают крупнейшее турне “Кода информационной безопасности” в истории.

 

Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,Нижнего Новгорода обсудят все аспекты понятия “кибер(без)опасность”: тренды, технологии, управление и лучшие практики. В числе ключевых спикеров такие авторитетные эксперты отрасли, как Евгений Царев (RTM Group, г. Москва) и Олег Седов (BISA, г.Москва).

 

Передовые технологии кибербезопасности представят ведущие разработчики: Лаборатория Касперского, Ростелеком (спонсор секции), Доктор Веб, Конфидент, Falcongaze, ESET, SearchInform и др. Финальная секция “Взломай меня, если сможешь” под модерацией эксперта Дмитрия Узлова (Технополис) предоставит редкую возможность безопасникам побыть на месте хакеров.

 

Следует отметить, что Нижний Новгород, в числе других крупных городов России и ближнего зарубежья, принимает конференцию уже пятый год подряд.

 

Участие сотрудников отделов ИТ и ИБ, а также представителей СМИ не предполагает оплаты. Регистрация и аккредитация на сайте: http://codeib.ru/nnovgorod/

Новости Выставки

Архив RSS
Самая масштабная конференция по кибербезопасности впервые пройдет в Астане

Самая масштабная конференция по кибербезопасности впервые пройдет в Астане

Выставки \\ 27.11.2017 10:33 \\ Обсудить ()

7 декабря столица Казахстана впервые примет «Код информационной безопасности». Местом встречи специалистов станет отель «Казжол».

Открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017. Приходите!

Открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017. Приходите!

Выставки \\ 23.11.2017 14:37 \\ Обсудить ()

22 ноября открылся 10-й юбилейный форум All-over-IP 2017 в Москве, в Сокольниках. Впервые форум проходит три дня, чтобы участники и посетители смогли уделить достаточно внимания друг другу.

Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября

Конференция "Интегрированные системы безопасности" на форуме All-over-IP 2017. Регистрируйтесь онлайн и приходите 22–24 ноября

Выставки \\ 17.11.2017 12:47 \\ Обсудить ()

22 ноября главные специалисты по интегрированным системам безопасности встречаются на 10-м форуме All-over-IP 2017 в Москве. Под управлением немецкого концерна dormakaba и при участии фабрики ФЕРЕРРО РУССИЯ, ITV | AxxonSoft, Pelco by Schneider Electric, Recfaces, ААМ Системз, АРМО-Системы, Интегра-С и ПСЦ Электроника проходит конференция "ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»

«Помощь на дороге»: совместный проект «Хендэ Мотор СНГ» и АО «ГЛОНАСС»

Выставки \\ 17.11.2017 11:21 \\ Обсудить ()

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с АО «ГЛОНАСС» разработали сервис «Помощь на дороге» и представят его 21 ноября на Connected Car Summit.

“Код информационной безопасности” направляется в Пермь

“Код информационной безопасности” направляется в Пермь

Выставки \\ 17.11.2017 10:20 \\ Обсудить ()

23 ноября в Перми в КДЦ “Мотовилиха” пройдет самая масштабная конференция по информационной безопасности “Код ИБ”

Казань в безопасности

Казань в безопасности

Выставки \\ 17.11.2017 09:14 \\ Обсудить ()

Какими увидели главные тренды эксперты казанского “Кода ИБ” - читайте в нашем отчете.

Стал известен полный состав спикеров форума прогрессивных руководителей “Долина Технологий”

Стал известен полный состав спикеров форума прогрессивных руководителей “Долина Технологий”

Выставки \\ 17.11.2017 08:58 \\ Обсудить ()

17-18 ноября в Иннополисе перед руководителями бизнеса со всей России выступят 18 экспертов по цифровизации бизнеса.

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ

Выставки \\ 13.11.2017 13:59 \\ Обсудить ()

БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ! Как защитить свой ДОМ или квартиру? Как срыть от чужих глаз важную ИНФОРМАЦИЮ? Как уберечь себя и СЕМЬЮ во время массовых мероприятий? Как подготовить предприятие к ПРОВЕРКЕ? Какие индивидуальные средства защиты важно иметь в случае ЧС?

Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017

Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017

Выставки \\ 13.11.2017 12:52 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва

RusGuard с радостью приглашает коллег и партнеров на специализированную выставку комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017».

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Три дня биометрии! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября на форум All-over-IP 2017

Выставки \\ 09.11.2017 17:15 \\ Обсудить ()

Главный биометрический день форума All-over-IP 2017 – 24 ноября. В этот день проходит конференция "Биометрия". В двух залах параллельно.

Статьи

Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта

Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта

Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

вверх