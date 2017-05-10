Баку на один день станет столицей информационной безопасности

Выставки \\ 10.05.2017 11:39

25 мая в Баку впервые состоится крупнейшая международная конференция для русскоговорящих безопасников - “Код информационной безопасности”

В столице Азербайджана пройдет конференция “Код ИБ”, уже хорошо известная ИБ-специалистам России, Белоруссии, Грузии и Казахстана. В этом году география “Кода ИБ” охватывает 5 государств (26 городов).

Конференция соберет на одной площадке гуру ИБ, разработчиков передовых технологий защиты информации, сотрудников ИТ- и ИБ-департаментов.

Ключевыми спикерами выступят известные ИБ-эксперты из Москвы: Андрей Брызгин (Group IB), Илья Шабанов (Anti-Malware.ru), Рустем Хайретдинов (InfoWatch), Дмитрий Мананников (SPSR Express).

Передовые технологии защиты информации станут темой отдельной секции. Будут рассмотрены антивирусы, SIEM- системы, средства комплексной защиты от атак и др.

В блоке “Управление” представят экспертизу в области DLP-систем, поделятся кейсами их стандартного и нестандартного использования. В числе спикеров секции Сергей Ананыч (SearchInform, г. Москва), Антон Соловей (Falcongaze, г. Москва) и другие.

Хотя программа конференции находится в стадии формирования, участие в ней уже подтвердили представители ведущих азербайджанских компаний, таких как Azericard, ENCOTEC, Expressbank, MilliKart LLC и других.

Следует отметить, что участие представителей отделов ИТ и ИБ, а также журналистов не предполагает оплаты.

Бесплатная регистрация и аккредитация по ссылке: http://codeib.ru/baku/program/

О конференции “Код информационной безопасности”