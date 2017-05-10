Баку на один день станет столицей информационной безопасности
Баку на один день станет столицей информационной безопасности
Выставки \\ 10.05.2017 11:39
25 мая в Баку впервые состоится крупнейшая международная конференция для русскоговорящих безопасников - “Код информационной безопасности”
В столице Азербайджана пройдет конференция “Код ИБ”, уже хорошо известная ИБ-специалистам России, Белоруссии, Грузии и Казахстана. В этом году география “Кода ИБ” охватывает 5 государств (26 городов).
Конференция соберет на одной площадке гуру ИБ, разработчиков передовых технологий защиты информации, сотрудников ИТ- и ИБ-департаментов.
Ключевыми спикерами выступят известные ИБ-эксперты из Москвы: Андрей Брызгин (Group IB), Илья Шабанов (Anti-Malware.ru), Рустем Хайретдинов (InfoWatch), Дмитрий Мананников (SPSR Express).
Передовые технологии защиты информации станут темой отдельной секции. Будут рассмотрены антивирусы, SIEM- системы, средства комплексной защиты от атак и др.
В блоке “Управление” представят экспертизу в области DLP-систем, поделятся кейсами их стандартного и нестандартного использования. В числе спикеров секции Сергей Ананыч (SearchInform, г. Москва), Антон Соловей (Falcongaze, г. Москва) и другие.
Хотя программа конференции находится в стадии формирования, участие в ней уже подтвердили представители ведущих азербайджанских компаний, таких как Azericard, ENCOTEC, Expressbank, MilliKart LLC и других.
Следует отметить, что участие представителей отделов ИТ и ИБ, а также журналистов не предполагает оплаты.
Бесплатная регистрация и аккредитация по ссылке: http://codeib.ru/baku/program/
О конференции “Код информационной безопасности”
- Конференции “Код ИБ” стабильно получают высокие баллы участников за ценный контент и хорошую организацию (средний балл 9,4 из 10 - по итогам 2016 г.);
- В числе постоянных спикеров “Кода ИБ” самые авторитетные в русскоговорящем мире ИБ персоны: Алексей Лукацкий, Рустем Хайретдинов, Андрей Прозоров, Максим Степченков, Евгений Климов, Дмитрий Мананников и многие другие
- Начиная с 2004 г. тысячи ИБ-руководителей и специалистов познакомились на Коде ИБ с ведущими экспертами и разработками ИБ, а также друг с другом
- «Код ИБ» рассказал много полезного ИБ-специалистам таких организаций, как PricewaterhouseCoopers, X5 Retail Group, ОАО "РЖД", УРАЛСИБ, Банк ВТБ 24 и многих других;
- О «Коде ИБ» пишут ведущие отраслевые и деловые СМИ (3dnews.ru, Anti-malware.ru, Information Security, Global CIO, BIS Journal, Эксперт, National Business и многие другие);
- У конференции есть талисман - Кот ИБ;
- Саундтрек Кода ИБ стал культовым в ИБ-сообществе
- Участники делятся впечатлениями о конференциях, используя хэштеги #codeib, и #КотИБ.
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