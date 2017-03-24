Axis Communications выступит с докладом на конференции для проектировщиков ...

Axis Communications выступит с докладом на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017

Axis Communications выступит с докладом на конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017

Выставки \\ 24.03.2017 12:07

12 апреля 2017 года в Москве Павел Рожков, технический директор Axis Communications по региону Восточная Европа выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017

В своём выступлении «Новые технологии в IP-камерах для эффективных решений» Павел расскажет о том, какие современные технологии в IP-камерах востребованы в проектах систем видеонаблюдения, и какие практические задачи они позволяют решать. Специалисты-проектировщики смогут узнать, как правильно применять новые технологии для оптимизации стоимости проекта, задать вопросы и получить актуальную информацию от одного из наиболее авторитетных технических специалистов на российском рынке систем безопасности.

 

Помимо Axis Communications в конференции выступят представители и других ведущих вендоров отраслей видеонаблюдения и IT: ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate, APC, Allied Telesis, Hyperline.

 

Не упустите возможность принять участие в первом отраслевом мероприятии для инженеров и проектировщиков видеонаблюдения, где «технари» напрямую общаются с «технарями». Концепция мероприятия: «Только полезная информации. Без маркетинга».

 

Регистрируйтесь на странице конференции по ссылке.

 

Также на странице вы можете оставить свой вопрос или пожелание к докладу Павла Рожкова. Сделайте конференцию полезной для себя!

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