Allied Telesis расскажет о тактике выбора коммутаторов для систем видеонаблюдения на ...

Выставки \\ 21.03.2017 09:20

12 апреля 2017 года в Москве инженер технической поддержки компании Allied Telesis Михаил Гинодман выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017

Тема выступления Михаила имеет название «Коммутаторы. Выбор решений для трёх категорий задач видеонаблюдения» и посвящена вопросам проектирования информационной структуры локально-вычислительной сети для различного рода систем видеонаблюдения. Основные моменты доклада:

технологии , востребованные в коммутаторах для объектов различного масштаба и уровня ответственности

, востребованные в коммутаторах для объектов различного масштаба и уровня ответственности протоколы и технологии для повышения отказоустойчивости сети для критичных задач обеспечения безопасности объекта

и технологии для повышения отказоустойчивости сети для критичных задач обеспечения безопасности объекта стандарты и протоколы для работы в общих сетях для защиты информации и трафика

и протоколы для работы в общих сетях для защиты информации и трафика подходы к построению периметральных и территориально распределённых систем видеонаблюдения

Все технологии, протоколы, стандарты и подходы - в выступлении Михаила на конференции. Помимо Allied Telesis в конференции выступят представители и других ведущих вендоров отраслей видеонаблюдения и IT: Axis Communication, ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate, APC, Hyperline.

Не упустите возможность принять участие в первом отраслевом мероприятии для инженеров и проектировщиков видеонаблюдения, где «технари» напрямую общаются с «технарями». Концепция мероприятия: «Только полезная информации. Без маркетинга».

Полная программа мероприятия и регистрация на странице конференции по ссылке.

Также на странице вы можете оставить свой вопрос или пожелание к докладу Михаила Гинодмана. Сделайте конференцию полезной для себя!