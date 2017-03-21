Allied Telesis расскажет о тактике выбора коммутаторов для систем видеонаблюдения на ...
Allied Telesis расскажет о тактике выбора коммутаторов для систем видеонаблюдения на конференции PROIPvideo2017
Выставки \\ 21.03.2017 09:20
12 апреля 2017 года в Москве инженер технической поддержки компании Allied Telesis Михаил Гинодман выступит с докладом на первой конференции для проектировщиков видеонаблюдения PROIPvideo2017
Тема выступления Михаила имеет название «Коммутаторы. Выбор решений для трёх категорий задач видеонаблюдения» и посвящена вопросам проектирования информационной структуры локально-вычислительной сети для различного рода систем видеонаблюдения. Основные моменты доклада:
- технологии, востребованные в коммутаторах для объектов различного масштаба и уровня ответственности
- протоколы и технологии для повышения отказоустойчивости сети для критичных задач обеспечения безопасности объекта
- стандарты и протоколы для работы в общих сетях для защиты информации и трафика
- подходы к построению периметральных и территориально распределённых систем видеонаблюдения
Все технологии, протоколы, стандарты и подходы - в выступлении Михаила на конференции. Помимо Allied Telesis в конференции выступят представители и других ведущих вендоров отраслей видеонаблюдения и IT: Axis Communication, ITV, Видеомакс, Adaptec, Seagate, APC, Hyperline.
Не упустите возможность принять участие в первом отраслевом мероприятии для инженеров и проектировщиков видеонаблюдения, где «технари» напрямую общаются с «технарями». Концепция мероприятия: «Только полезная информации. Без маркетинга».
Полная программа мероприятия и регистрация на странице конференции по ссылке.
Также на странице вы можете оставить свой вопрос или пожелание к докладу Михаила Гинодмана. Сделайте конференцию полезной для себя!
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