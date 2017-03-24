27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации
Выставки \\ 24.03.2017 11:36
Дата Дня Росгвадии выбрана не случайно: начиная с 1996 года, эта дата отмечалась как День Внутренних войск МВД, на основе которых и создана новая Федеральная структура – Национальная гвардия Российской Федерации.
Сегодня военнослужащие Росгвардии находятся на переднем крае борьбы с международным терроризмом, несут боевую службу по охране важных государственных объектов, обеспечивают общественный порядок на улицах российских городов, участвуют в обороне целостности России.
Усложнение задач, стоящих перед Росгвардией РФ, требует применения современных средств вооружения, военной и специальной техники. Своеобразным инструментом, который помогает проводить актуальный мониторинг новейших разработок высокоэффективной современной техники для решения всего комплекса задач, поставленных перед ведомством, является выставка «Росгвардия», которая впервые будет проводиться в рамках Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017».
В настоящий момент выставка «Росгвардия» – лидер по количеству тематических разделов, представляющих широкий спектр инновационных и производственных возможностей отечественных и зарубежных экспонентов. Это разделы: вооружение и военная техника; авиационные средства; военно-морские средства; технические средства и материалы радиационной, химической и биологической защиты; инженерное вооружение, технические средства и оборудование, средства защиты; военная радиоэлектроника; тыловое и медицинское обеспечение; экипировка; боевая и служебная подготовка; робототехнические комплексы и системы и многое другое.
Российские предприятия – экспоненты «Росгвардии», обслуживающие именно этот сектор рынка, в достаточной мере решают проблему его насыщения необходимым видом оборудования и техникой.
Среди заявленных участников предстоящей выставки – ведущие предприятия, такие как: Автомобильный завод «УРАЛ», АО «Концерн Калашников», АО НПП "КлАСС", ООО «АРГУС-СПЕКТР», Т-Хелпер Телеком, ОАО «Электросигнал», ООО «ФИНКО», ООО «БайтЭрг», ООО «ВПК», ООО «ЦСТ», АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ООО «УАЗ», ПАО «КАМАЗ» и целый ряд крупных профильных организаций.
Следует отметить, что сегодня Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» стала лидирующим выставочным мероприятием по ряду показателей.
Так, в 2016 году «Интерполитех» посмотрело рекордное количество специалистов и посетителей – более 20 тысяч человек. Экспозиции были размещены на площади 25 500 кв.м. в трех залах павильона №75 на ВДНХ. В ней приняла участие 451 компания, в том числе 56 экспонентов из 12 зарубежных стран.
Специализированная выставка «Росгвардия-2017» будет проходить с 17 по 20 октября в Москве на ВДНХ в павильоне №75 в рамках XXI Международной выставки средств обеспечения государства "Интерполитех-2017». Ее организатором является Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, устроитель – ЗАО «ОВК «БИЗОН».
По вопросам участия и за дополнительной информацией обращаться в дирекцию мероприятия, тел.: +7 (495) 937-40-81. Email: info@interpolitex.ru.
ЗАО «Объединенная выставочная компания «БИЗОН» поздравляет сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации с их профессиональным праздником!
Утверждена Концепция «Дня передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации»
Выставки \\ 24.03.2017 11:33 \\ Обсудить ()
Согласно документу, подписанному директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации В.В.Золотовым и министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации В.А.Колокольцевым, 26 и 27 мая на территории испытательного полигона НИИ «Геодезия» в Красноармейске пройдет «День передовых технологий правоохранительных органов РФ».
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