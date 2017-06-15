27-30 июля в Сочи на “Код ИБ Профи” съедутся руководители служб ИТ и ИБ со всей ...
27-30 июля в Сочи на “Код ИБ Профи” съедутся руководители служб ИТ и ИБ со всей страны
Выставки \\ 15.06.2017 09:59
Известный бренд конференций “Код информационной безопасности” запускает новый формат - “Код ИБ ПРОФИ”. Программа четырех дней конференции объединит мастер-классы ведущих экспертов по ИБ, а также отдых на море и в горах.
В разгар лета в Сочи пройдет “Код ИБ ПРОФИ” - самое масштабное событие в сфере информационной безопасности в новом экспертном формате.
“Большинство мероприятий по ИБ в России изобилует рекламными докладами спонсоров, которые мало интересны специалистам, ищущим практики и опыта. Если же таковые доклады и попадаются, то их обычно ограничивают 15-20 минутами, за которые очень сложно раскрыть ту или иную тему, отличную от интерфейса какого-либо продукта по ИБ.
"Код ИБ ПРОФИ" в этом плане коренным образом отличается от всего, что проводилось в России раньше. Прекрасное место, прекрасная программа, прекрасные докладчики, которые не ограничены 20 минутами для рассказа о своем практическом опыте” - говорит куратор конференцииАлексей Лукацкий.
Главный фокус программы направлен на профессиональный апгрейд руководителей служб ИТ и ИБ - за счет получения самых передовых знаний и навыков и освоения лучших практик в сфере управления ИБ.
За два дня участники получат набор реальных практических рекомендаций и кейсов по теме управления ИБ от ключевых экспертов отрасли: Алексея Лукацкого (Cisco), Рустэма Хайретдинова (“Атак Киллер”, InfoWatch), Андрея Прозорова (Solar Security), Кирилла Мартыненко (Сбербанк России),Александра Дорофеева (НПО “Эшелон”), Олега Кузьмина (Концерн ВКО “Алмаз-Антей”), Натальи Гуляевой (Hogan Lovells), Дмитрия Мананникова(SPSR Express), Алексея Качалина (Positive Technologies) и др.
Главными темами выступлений экспертов станут ИБ как бизнес-функция, корпоративные правила в ИБ, измерение ИБ, психология в ИБ, управление рисками по ISO 27001, актуальная модель нарушителя, внутренний маркетинг ИБ, управление Security Compliance, Security Awareness и культура ИБ, управление инцидентами и угрозами, тонкости составления SLA с аутсорсерами и др.
По завершении интенсива слушатели смогут в полную силу насладиться началом бархатного сезона в Краснодарском крае. Запланированы морская регата (с предварительным обучением), трофи-рейд через каньоны с обедом в горах, остановками в Самшитовом лесу, Долине Буйволов, на месторождении голубой глины, а также отдых на пляже.
“За 12 лет успешного проведения конференций “Код ИБ” мероприятие стало настоящим брендом, охватив 5 стран и 26 городов. А этим летом мы презентуем абсолютно новый для нас экспертный формат. Это будет по-настоящему полезное и незабываемое событие, которое должно попасть в категорию must visit для всех, кто хочет грамотно организовать информационную безопасность в своей компании. Два дня интенсивного погружения в тему управления ИБ и два дня чистого драйва и приключений станут лучшей инвестицией в себя и в безопасность своей компании ” -говорит Ольга Поздняк, продюсер конференции.
Количество мест ограничено. Подать заявку и ознакомиться с программой можно на сайте https://profi.codeib.ru/
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