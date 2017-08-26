Сергею Шойгу представили систему оповещения и тушения БЕЗ проводов «Стрелец»

Технические новинки \\ 26.08.2017 10:14

Министру обороны РФ Сергею Шойгу была представлена беспроводная система автоматического пожаротушения из состава интегрированного комплекса технических средств охраны (ИК ТСО) «Стрелец-Часовой» на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017». Комплекс «Стрелец-Часовой» прошел государственные испытания и принят на снабжение в Министерстве Обороны РФ.

Беспроводная система пожаротушения - объединяет в единую сеть: беспроводные модули пожаротушения, беспроводные пожарные извещатели различных типов и беспроводные оповещатели, в том числе персональные устройства. Монтаж и пуско-наладку оборудования можно производить в кратчайшие сроки без вывода объекта из эксплуатации.







Радиоканал-надежная альтернатива проводным системам! В проводных системах при выходе из строя прибора или линии связи с ним теряется контроль над несколькими этажами здания. В системе «Стрелец» другой подход: глобальный роуминг, автоматический выбор частотного канала, автоматическая регулировка мощности обеспечивает высочайший уровень надежности и живучести.



Беспроводной комплекс пожаротушения «Стрелец» выполняет большую часть рутинной работы:



• привязывает устройства к расширителям; •перепривязывает устройства на новый расширитель;

• адаптируется под изменяющиеся условия эксплуатации;

• позволяет менять любые настройки системы по радиоканалу;

• объединяет несколько систем в единую радиосеть: АПС, АУПТ, СОУЭ.

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