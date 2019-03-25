Проникновение дронов на охраняемые объекты
Проникновение дронов на охраняемые объекты
Технические новинки \\ 25.03.2019 11:30
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех
Автоматизированный комплекс противодействия гражданским беспилотникам проходит испытания.
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех сможет противодействовать проникновению на территорию охраняемых объектов самодельных, любительских и приобретаемых без лицензии беспилотников, которые в последнее время активно используются для несанкционированного видеонаблюдения и промышленного шпионажа.
Автоматизированный комплекс способен распознать принадлежность дрона и пресечь его вторжение на охраняемую территорию, при этом не препятствуя работе коммуникационного и навигационного оборудования, что позволит применять его на многих объектах – в том числе, и в аэропортах, сообщает пресс-служба Ростеха.
Образцы системы «Атака – DBS» уже проходят испытания. Известно, что система позволяет обнаруживать и подавлять каналы управления в диапазоне частот от 2 ГГц до 6 ГГц – то есть, частоты общегражданских беспилотников. Под действием комплекса дрон теряет связь с пультом управления и либо возвращается в точку запуска, либо совершает аварийную посадку. А заинтересованным лицам система отправляет электронное или sms-сообщение о происшествии.
«За счет модульности разработанная нами система позволит обеспечивать бесполетную зону для несанкционированных дронов над строго определенной территорией. При этом оно не будет мешать собственным беспилотникам, благодаря чему новым изделием уже заинтересовались компании топливно-энергетического комплекса, активно использующие БПЛА для мониторинга», – сказал исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.
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