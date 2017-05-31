Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Технические новинки \\ 31.05.2017 09:26

Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.

В инновационной карте соединены EMV-чип и технология распознавания отпечатка пальца. Это позволяет ее держателю удобным и безопасным способом подтверждать свою личность при совершении покупок в торговых точках. Инновационные биометрические карты можно использовать в любом POS-терминале, принимающем карты с EMV-чипом.

ЮАР – первый рынок, на котором эта технология запущена в тестовом режиме. Компания протестировала систему и пришла к выводу, что она повышает безопасность оплаты.

Держатель оформляет карту, регистрируя свой отпечаток пальца в кредитной организации. После этого создается зашифрованный цифровой образец отпечатка, который хранится на карте. Биометрическую карту можно будет использовать по всему миру в любом POS-терминале, принимающем карты с EMV-чипом.

“Использование отпечатка пальца для снятия блокировки смартфона или подтверждения покупки онлайн – это дополнительная безопасность и простота. Его нельзя украсть или подделать. Держатели биометрических карт Mastercard смогут заниматься обычными делами, зная, что их платежи защищены”, – заявил Аджей Бхалла, президент Mastercard по вопросам безопасности.

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