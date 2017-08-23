Миниатюрные считыватели Smartec для СКУД любых производителей

Почему мы включили в линейку Smartec именно эти считыватели? 1. Возможность установки и на улице, и в помещении (диапазон рабочих температур от -45 до +60 °С)

2. Стандартный интерфейс Виганд 26 позволяет использовать ST-PR011EM практически в любых СКУД

3. Миниатюрное исполнение: всего 8,2 см по самой длинной стороне считывателя

4. Возможность выбора черного или белого цвета корпуса – эти устройства легко вписать в любой интерьер

5. И, конечно же, цена! В розницу ST-PR011EM будут стоить не больше 11 $