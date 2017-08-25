Лучшие кадры динамического показа «Армии-2017» 24 августа

3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность? Видеонаблюдение \\ Для того, чтобы минимизировать настройку и сделать работу для пользователя максимально простой и удобной, в 3D-подсчете реализован ряд сложных технологий обработки и анализа данных с видеокамеры.

Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против». Охранная деятельность \\ Слишком оптимистично предполагать, что в природе остались «незамужние» объекты. Скорее всего услуги пультовой охраны они уже покупают у кого-то из конкурентов. И для того, чтобы переключить их на себя – даже агрессивной ценовой политики или какой-то уникальности предложения – не всегда достаточно.