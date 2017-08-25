Лучшие кадры динамического показа «Армии-2017» 24 августа
Лучшие кадры динамического показа «Армии-2017» 24 августа
Технические новинки \\ 25.08.2017 13:53
На третий день динамического показа российской боевой техники гвоздем программы на полигоне Алабино стала новейшая БМП «Бумеранг» К-17. Это унифицированная платформа, которая позволяет создать на своей базе бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты и боевую машину с тяжелым вооружением
На третий день динамического показа российской боевой техники гвоздем программы на полигоне Алабино стала новейшая БМП «Бумеранг» К-17. Это унифицированная платформа, которая позволяет создать на своей базе бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты и боевую машину с тяжелым вооружением
На форуме «Армия-2017» показали новейший комплекс обнаружения взрывных устройств «Возница»
Технические новинки \\ 24.08.2017 22:40 \\ Обсудить ()
Впервые на одном носители конструкторы разместили как локатор, обнаруживающий заряды, так и систему подавления дистанционного сигнала.
Миниатюрные считыватели Smartec для СКУД любых производителей
Технические новинки \\ 23.08.2017 16:38 \\ Обсудить ()
Совершенству нет предела! И мы постоянно работаем над линейкой оборудования Smartec для СКУД.
Комплект для силовых структур «Стрелец» стал доступен бизнесу
Технические новинки \\ 26.07.2017 10:59 \\ Обсудить ()
Компания «Аргус-Спектр» в июле предложила гражданским потребителям свой комплект «Стрелец», который изначально разрабатывался для силовых структур. Компаниям данная разработка может послужить в качестве средства слежения за передвижением своих сотрудников. Таким образом, в первую очередь, «Стрелец» будет полезен предприятиям с вредными и опасными производствами или режимом секретности
ВЕРТОЛЁТНАЯ МОЩЬ РОССИИ
Технические новинки \\ 25.07.2017 14:56 \\ Обсудить ()
На МАКС-2017 (18-23 июля, подмосковный г.Жуковский) впервые в истории принял участие АО «Улан-Удэнский авиационный завод» холдинга «Вертолёты России».
Видео: Отличия извещателей ИП212-051Z (Z-051), ИП212-052Z (Z-052), ИП212-053Z (Z-053) Z-Line Z-Line
Технические новинки \\ 21.07.2017 08:49 \\ Обсудить ()
Видеообзор извещателей от компании Z-Line
Госкорпорация «Ростех» презентовала «умный» светофор с видеокамерой
Технические новинки \\ 18.07.2017 12:48 \\ Обсудить ()
Холдинг «Швабе» продемонстрировал участникам выставки ИННОПРОМ-2017 фоновый светофор для регулирования дорожного движения, оснащенный системой видеонаблюдения, сообщает пресс-служба «Ростеха».
Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ
Технические новинки \\ 31.05.2017 09:26 \\ Обсудить ()
Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.
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Кибербезопасность в промышленной автоматизации
Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.