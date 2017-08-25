Лучшие кадры динамического показа «Армии-2017» 24 августа

Лучшие кадры динамического показа «Армии-2017» 24 августа

Лучшие кадры динамического показа «Армии-2017» 24 августа

Технические новинки \\ 25.08.2017 13:53

На третий день динамического показа российской боевой техники гвоздем программы на полигоне Алабино стала новейшая БМП «Бумеранг» К-17. Это унифицированная платформа, которая позволяет создать на своей базе бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты и боевую машину с тяжелым вооружением

На третий день динамического показа российской боевой техники гвоздем программы на полигоне Алабино стала новейшая БМП «Бумеранг» К-17. Это унифицированная платформа, которая позволяет создать на своей базе бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты и боевую машину с тяжелым вооружением

Новости Технические новинки

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На форуме «Армия-2017» показали новейший комплекс обнаружения взрывных устройств «Возница»

На форуме «Армия-2017» показали новейший комплекс обнаружения взрывных устройств «Возница»

Технические новинки \\ 24.08.2017 22:40 \\ Обсудить ()

Впервые на одном носители конструкторы разместили как локатор, обнаруживающий заряды, так и систему подавления дистанционного сигнала.

Миниатюрные считыватели Smartec для СКУД любых производителей

Миниатюрные считыватели Smartec для СКУД любых производителей

Технические новинки \\ 23.08.2017 16:38 \\ Обсудить ()

Совершенству нет предела! И мы постоянно работаем над линейкой оборудования Smartec для СКУД.

Комплект для силовых структур «Стрелец» стал доступен бизнесу

Комплект для силовых структур «Стрелец» стал доступен бизнесу

Технические новинки \\ 26.07.2017 10:59 \\ Обсудить ()

Компания «Аргус-Спектр» в июле предложила гражданским потребителям свой комплект «Стрелец», который изначально разрабатывался для силовых структур. Компаниям данная разработка может послужить в качестве средства слежения за передвижением своих сотрудников. Таким образом, в первую очередь, «Стрелец» будет полезен предприятиям с вредными и опасными производствами или режимом секретности

ВЕРТОЛЁТНАЯ МОЩЬ РОССИИ

ВЕРТОЛЁТНАЯ МОЩЬ РОССИИ

Технические новинки \\ 25.07.2017 14:56 \\ Обсудить ()

На МАКС-2017 (18-23 июля, подмосковный г.Жуковский) впервые в истории принял участие АО «Улан-Удэнский авиационный завод» холдинга «Вертолёты России».

Видео: Отличия извещателей ИП212-051Z (Z-051), ИП212-052Z (Z-052), ИП212-053Z (Z-053) Z-Line Z-Line

Видео: Отличия извещателей ИП212-051Z (Z-051), ИП212-052Z (Z-052), ИП212-053Z (Z-053) Z-Line Z-Line

Технические новинки \\ 21.07.2017 08:49 \\ Обсудить ()

Видеообзор извещателей от компании Z-Line

Госкорпорация «Ростех» презентовала «умный» светофор с видеокамерой

Госкорпорация «Ростех» презентовала «умный» светофор с видеокамерой

Технические новинки \\ 18.07.2017 12:48 \\ Обсудить ()

Холдинг «Швабе» продемонстрировал участникам выставки ИННОПРОМ-2017 фоновый светофор для регулирования дорожного движения, оснащенный системой видеонаблюдения, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Технические новинки \\ 31.05.2017 09:26 \\ Обсудить ()

Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.

Статьи

3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность?

3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность?

Видеонаблюдение \\ Для того, чтобы минимизировать настройку и сделать работу для пользователя максимально простой и удобной, в 3D-подсчете реализован ряд сложных технологий обработки и анализа данных с видеокамеры.

Хакеры похищают телефонные номера и «угоняют» Bitcoin-адреса

Хакеры похищают телефонные номера и «угоняют» Bitcoin-адреса

Защита информации \\ Среди жертв хакеров числятся многие эксперты Bitcoin-сообщества.

Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против».

Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против».

Охранная деятельность \\ Слишком оптимистично предполагать, что в природе остались «незамужние» объекты. Скорее всего услуги пультовой охраны они уже покупают у кого-то из конкурентов. И для того, чтобы переключить их на себя – даже агрессивной ценовой политики или какой-то уникальности предложения – не всегда достаточно.

Кибербезопасность в промышленной автоматизации

Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.

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