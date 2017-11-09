Ford SafeCap (умная кепка)
Ford SafeCap (умная кепка)
Технические новинки \\ 09.11.2017 11:39
В ноябре 2017 года американский автоконцерн Ford анонсировал «умную» кепку, которая, отслеживая движения головы дальнобойщика, не дает ему уснуть за рулем.
Новое решение под названием Ford SafeCap создано совместно с отделением креативного агентства GTB в бразильском Сан-Паулу. Компании провели исследование, показавшее, какие движения головы указывают на усталость и потерю внимания.
Полученные данные заложены в «умный» головной убор Ford SafeCap, оснащенный акселерометром и гироскопом для измерения движения головы, а также микропроцессором и специальным программным обеспечением для анализа данных.
На козырьке кепки установлена небольшая, но яркая лампочка, которая начинает мигать, если электроника посчитает, что находящийся за рулем человек начинает засыпать. Помимо световых уведомлений, в кепке есть звуковые сигналы и вибрация, способные разбудить водителя.
Разработчики новой технологии отмечают, что управление грузовиком при езде на дальние расстояния — это изнурительная работа, требующая постоянной концентрации и внимания. Засыпание на длинных участках дорог случаются у дальнобойщиков нередко, что приводит к травмам и даже летальным исходам. Кепка Ford SafeCap призвана уберечь водителей от таких происшествий.
После демонстрации кепки на крупнейшем автосалоне в Южной Америке производитель получил тысячи запросов о том, как и где купить продукт.
Правда, к началу ноября 2017 года Ford SafeCap является лишь прототипом, а для выхода продукта на коммерческий рынок необходимо проделать еще много работы, предупреждают в Ford. В компании надеются привлечь к проекту больше партнеров на ИТ-рынке для улучшения технологии и ускорения ее серийного запуска. О том, когда Ford SafeCap может появиться в публичном доступе, не сообщается
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