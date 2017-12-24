ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3»

ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3»

ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3»

Технические новинки \\ 24.12.2017 22:10

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3» ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ

В «Ратник» будет интегрированы экзоскелеты, микророботы и беспилотные средства

 

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Ford SafeCap (умная кепка)

Ford SafeCap (умная кепка)

Технические новинки \\ 09.11.2017 11:39 \\ Обсудить ()

В ноябре 2017 года американский автоконцерн Ford анонсировал «умную» кепку, которая, отслеживая движения головы дальнобойщика, не дает ему уснуть за рулем.

Статьи

Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.

Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.

Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».

Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта

Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта

Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?

Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

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