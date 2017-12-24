ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3»
ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3»
Технические новинки \\ 24.12.2017 22:10
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3» ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
В «Ратник» будет интегрированы экзоскелеты, микророботы и беспилотные средства
Ford SafeCap (умная кепка)
Технические новинки \\ 09.11.2017 11:39 \\ Обсудить ()
В ноябре 2017 года американский автоконцерн Ford анонсировал «умную» кепку, которая, отслеживая движения головы дальнобойщика, не дает ему уснуть за рулем.
Статьи
Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
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IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
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