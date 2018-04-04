СЕРВИСЫ MANGO OFFICE СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫ ЕЩЕ В 10 ГОРОДАХ РОССИИ

События \\ 04.04.2018 15:07

«Манго Телеком» объявляет о начале продаж коммуникационных сервисов для бизнеса с местными телефонными номерами в 10 новых городах — подключены Ижевск, Киров, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Томск и Чебоксары, позднее в апреле облачными инструментами MANGO OFFICE смогут начать пользоваться компании из Брянска.

3 апреля 2018, Россия — «Манго Телеком» объявляет о начале продаж коммуникационных сервисов для бизнеса с местными телефонными номерами в 10 новых городах — подключены Ижевск, Киров, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Томск и Чебоксары, позднее в апреле облачными инструментами MANGO OFFICE смогут начать пользоваться компании из Брянска.

Таким образом территория присутствия лидера российского рынка виртуальных АТС увеличивается до 41 города. На сегодня сервисами MANGO OFFICE пользуются более 43 000 компаний.

Эльвира Рудакова, директор по региональному развитию «Манго Телеком»:

— Одновременный старт в 10 городах — рекорд для компании, но во многом — и требование рынка. Мы фиксировали спрос в этих городах еще задолго до запуска, получали множество обращений, что говорит о высоком доверии к бренду MANGO OFFICE. Это доверие мы готовы полностью оправдать, предоставляя широчайший набор возможностей для эффективных коммуникаций.

В «Манго Телеком» особо отмечают, что виртуальные АТС с региональными номерами востребованы не только местным бизнесом. Их активно подключают предприятия, имеющие филиалы или оказывающие услуги на определенной территории, — для работы с клиентами на локальном рынке из единого федерального информационного центра.

Преимущества облачных коммуникаций в том, что виртуальная АТС не требует традиционных каналов телефонной связи — необходимо только интернет-соединение. Для звонков можно использовать и телефоны, и компьютеры. Поэтому, организуя коммуникации, компании зачастую имеют возможность существенно оптимизировать бюджет — не только экономией на оборудовании, но и привлекая удаленный персонал. Виртуальные АТС позволяют совершать вызовы с корпоративного номера и принимать звонки на номер компании, находясь буквально в любой точке мира.

Связь между сотрудниками не тарифицируется, что позволяет построить более экономичную инфраструктуру для территориально-распределенных бизнесов или команд — исключив в том числе затраты на междугороднюю связь.

Если установить на мобильное устройство корпоративный мессенджер MANGO TALKER, то это решает и проблему дополнительных расходов на связь у выездных сотрудников и в командировках. Смартфон или планшет позволит не разрывать рабочие коммуникации, буквально дублируя в поездках офисный телефон. На мобильный будут маршрутизироваться все звонки, поступающие на рабочий номер сотрудника. С мобильного, через MANGO TALKER, сотрудник сможет и совершать с рабочего номера звонки, а также — отправлять сообщения и файлы, участвовать в групповых чатах с коллегами и телефонных конференциях.

Кроме того, в линейке «Манго Телеком» присутствует специальный инструмент для профессиональных клиентских коммуникаций и управления работой колл-центра в режиме реального времени — Центр обработки вызовов. Его также смогут использовать клиенты из новых городов