Schneider Electric соберет экспертов электроснабжения всей страны на Energy Days
Schneider Electric соберет экспертов электроснабжения всей страны на Energy Days
События \\ 14.06.2018 16:31
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, объявляет о старте серии технических конференций для профессионалов в области сетей и систем электроснабжения среднего напряжения Energy Days. Впервые подобное событие проводится во всероссийском масштабе: семинары запланированы в более чем 30 городах страны, в которых примут участие более 1200 специалистов и руководителей.
Каждый Energy Days - это выступления лидеров отрасли и экспертов компании Schneider Electric, реальные кейсы использования технологий Интернета вещей для эффективной эксплуатации высоковольтного электрооборудования, презентации уникальных решений для мониторинга состояния оборудования и превентивного обслуживания. Также на каждой площадке будет продемонстрировано новейшее оборудование и показана работа программного обеспечения в режиме реального времени.
В рамках Energy Days компания Schneider Electric впервые за последние 10 лет представляет новое поколение релейной защиты Sepam P3 - микропроцессорных устройств с цифровыми возможностями, доступных широкому кругу потребителей. Новинка обладает самыми высокими в своем классе характеристиками по надежности и простоте использования, а также дополняется целым набором цифровых инструментов-приложений для повышения операционной эффективности.
Также в ходе Energy Days в каждом городе специалисты Schneider Electric представляют архитектуру EcoStruxure Grid для работы сетей и систем электроснабжения, вакуумный выключатель EasyPact EXE, пакетное предложение для автоматизации трансформаторных подстанций на базе Easergy T300, новинки оборудования и комплексные решения на напряжение 0,4 кВ, а также инструменты и сервисы Schneider Electric для проектных организаций.
"Мероприятие интересно профессионалам различных сфер - от технических руководителей и экспертов электросетевых компаний и сервисных предприятий до глав проектных организаций и сотрудников компаний, специализирующихся на изготовлении оборудования среднего напряжения, - говорит Евгений Жуков, руководитель технического департамента компании Schneider Electric в России и СНГ. - Вместе с экспертами мы обсуждаем вопросы использования передовых технологий в электроэнергетике и способы построения новых архитектур автоматизации для объектов отрасли".
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