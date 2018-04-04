Санкт-Петербург ждет “Код ИБ”
Санкт-Петербург ждет “Код ИБ”
События \\ 04.04.2018 16:30
Алексей Лукацкий (Cisco, г. Москва), Максим Степченков (АйТи Таск, г. Москва) и другие известные ИБ-эксперты выступят 26 апреля на “Коде ИБ” в северной столице.
Алексей Лукацкий (Cisco, г. Москва), Максим Степченков (АйТи Таск, г. Москва) и другие известные ИБ-эксперты выступят 26 апреля на “Коде ИБ” в северной столице.
26 апреля в отеле “Холидей ИНН Московские ворота” вновь пройдет ежегодная, самая масштабная конференция по кибербезопасности, “Код информационной безопасности”с участием экспертов из двух столиц.
Конференцию откроет дискуссионная секция о трендах с участием ключевых спикеров и хэдлайнера Алексея Лукацкого. Секция “Технологии” пройдет в два потока и затронет наиболее актуальные методы и средства защиты от атак, а также разбор инцидентов из жизни компаний. Уже известно, что в ней выступят Александр Янчук (SearchInform, г. Москва), Михаил Зимин (TS Solution, г. Санкт-Петербург), Максим Степченков (АйТи Таск, г. Москва), а также представители других ведущих разработчиков - Доктор Веб, StaffCop, Ростелеком, SkyDNS, Falcongaze, ГК “ТОНК”.
В секции “Управление” опытом управления ИБ поделится организация “Газинформсервис” (г. Санкт-Петербург) и другие крупные компании. Традиционная “Горячая десятка” подведет итог всем обсуждениям дня в 10 главных пунктах.
Вход для руководителей и специалистов отделов ИБ и ИБ, а также журналистов бесплатный, по предварительной регистрации на сайте https://sankt-peterburg.codeib.ru
СЕРВИСЫ MANGO OFFICE СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫ ЕЩЕ В 10 ГОРОДАХ РОССИИ
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