Санкт-Петербург ждет “Код ИБ”

События \\ 04.04.2018 16:30

Алексей Лукацкий (Cisco, г. Москва), Максим Степченков (АйТи Таск, г. Москва) и другие известные ИБ-эксперты выступят 26 апреля на “Коде ИБ” в северной столице.

Алексей Лукацкий (Cisco, г. Москва), Максим Степченков (АйТи Таск, г. Москва) и другие известные ИБ-эксперты выступят 26 апреля на “Коде ИБ” в северной столице.

26 апреля в отеле “Холидей ИНН Московские ворота” вновь пройдет ежегодная, самая масштабная конференция по кибербезопасности, “Код информационной безопасности”с участием экспертов из двух столиц.

Конференцию откроет дискуссионная секция о трендах с участием ключевых спикеров и хэдлайнера Алексея Лукацкого. Секция “Технологии” пройдет в два потока и затронет наиболее актуальные методы и средства защиты от атак, а также разбор инцидентов из жизни компаний. Уже известно, что в ней выступят Александр Янчук (SearchInform, г. Москва), Михаил Зимин (TS Solution, г. Санкт-Петербург), Максим Степченков (АйТи Таск, г. Москва), а также представители других ведущих разработчиков - Доктор Веб, StaffCop, Ростелеком, SkyDNS, Falcongaze, ГК “ТОНК”.

В секции “Управление” опытом управления ИБ поделится организация “Газинформсервис” (г. Санкт-Петербург) и другие крупные компании. Традиционная “Горячая десятка” подведет итог всем обсуждениям дня в 10 главных пунктах.

Вход для руководителей и специалистов отделов ИБ и ИБ, а также журналистов бесплатный, по предварительной регистрации на сайте https://sankt-peterburg.codeib.ru