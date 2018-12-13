События \\ 29.01.2019 19:16 \\ Octagram \\ Москва

Адресный модуль DMТ- принципиально новое изделие производителя, используется совместно с контроллерами Octagram серии A1DM, позволяющими управлять 32 дверями.

Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально упрощает монтаж СКУД двери. Этот модуль используется совместно с контроллером серии A1DM, позволяющим управлять 32 дверями.

Установив DMТ прямо на коробке двери недалеко от замка, монтажник может существенно уменьшить объем работы и сократить время ее выполнения, так как внутри модуля имеется встроенный геркон (и клемма для подключения внешнего геркона).

В модуль встроен защитный диод – это защитит устройство от небрежности или случайной ошибки монтажника при подключении к электромагнитному замку. Внутри корпуса модуля расположена клеммная колодка, к которой подключается, в том числе, кнопка «Выход» и достаточно места для коммутации проводов.

Все сигнальные линии DMТ защищены от повышенного напряжения и статики.

Корпус модуля имеет удобное крепление и сочетает легкость открывания с надежной защитой прибора. Выполнен DMТ из ABS-пластика с классом защиты от внешних воздействий IP53. На крышке корпуса имеется место для маркировки. Вес изделия – 70г. Его габариты 70x50x27 мм.