Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально ...
Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально упрощает монтаж СКУД двери.
События \\ 29.01.2019 19:16 \\ Octagram \\ Москва
Адресный модуль DMТ- принципиально новое изделие производителя, используется совместно с контроллерами Octagram серии A1DM, позволяющими управлять 32 дверями.
Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально упрощает монтаж СКУД двери. Этот модуль используется совместно с контроллером серии A1DM, позволяющим управлять 32 дверями.
Установив DMТ прямо на коробке двери недалеко от замка, монтажник может существенно уменьшить объем работы и сократить время ее выполнения, так как внутри модуля имеется встроенный геркон (и клемма для подключения внешнего геркона).
В модуль встроен защитный диод – это защитит устройство от небрежности или случайной ошибки монтажника при подключении к электромагнитному замку. Внутри корпуса модуля расположена клеммная колодка, к которой подключается, в том числе, кнопка «Выход» и достаточно места для коммутации проводов.
Все сигнальные линии DMТ защищены от повышенного напряжения и статики.
Корпус модуля имеет удобное крепление и сочетает легкость открывания с надежной защитой прибора. Выполнен DMТ из ABS-пластика с классом защиты от внешних воздействий IP53. На крышке корпуса имеется место для маркировки. Вес изделия – 70г. Его габариты 70x50x27 мм.
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!
События \\ 14.12.2018 19:21 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech. Мы предлагаем со склада в Москве: IP-оборудование; Мультиформатное аналоговое оборудование; POE-оборудование; Wi-fi-оборудование; VoIP, аксессуары.
Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.
События \\ 13.12.2018 13:45 \\ Octagram \\ Москва
Сетевые контроллеры СКУД Octagram серии A1DM позволяют подключать одновременно до 32-х дверей. При этом проход осуществляется по считывателю, а выход по кнопке.
Статьи
Утилизация отходов в "Умном городе"
Наука и техника \\ Не каждый даже современный человек понимает, что представляет собой Умный город. Тем временем уже разработан комплекс мероприятий по организации программно-технических решений, которые создают стабильное социальное и экономическое развитие города. Такие программы затрагивают абсолютно все сферы жизни человека.
Адронный коллайдер
Наука и техника \\ Не каждый житель нашей планеты знает, для чего существует адронный коллайдер и что он из себя представляет. Для многих это просто исследования замудренных ученых, на которые были затрачены баснословные деньги, а у человечества они вызывают лишь высокое беспокойство. Ходят самые смелые предположения, что оборудование представляет собой некую машину времени, которая способна изменить не только прошлое, но и будущее человечества. Что бы ни говорили, достоверной информацией обладают лишь узкие специалисты, плотно занимающиеся этим изобретением.
Применение нейросетей на сегодняшний день
Наука и техника \\ В последнее время все чаще можно услышать о том, что всем известные нейронные сети в скором времени начнут применяться в машиностроении, строении роботов и прочих сферах. К примеру, алгоритмы многих популярных поисковых систем уже начали работать на нейросети. Чтобы лучше понимать о чем идет речь, стоит ознакомиться с тем, что представляют собой эти нейросети, где они используются и чем полезны для человечества.
Современные системы защиты конечных устройств
Программное обеспечение \\ Чтобы предохранить свои данные и инфраструктуру от все более сложных киберугроз, компании должны использовать многоуровневые эшелонированные решения. При разрешении этой задачи по-прежнему важную роль играют системы для защиты конечных точек.