Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально ...

Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально упрощает монтаж СКУД двери.

Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально упрощает монтаж СКУД двери.

События \\ 29.01.2019 19:16 \\ Octagram \\ Москва

Адресный модуль DMТ- принципиально новое изделие производителя, используется совместно с контроллерами Octagram серии A1DM, позволяющими управлять 32 дверями.

   Octagram запустил серийное производство адресного модуля DMТ, который максимально упрощает монтаж СКУД двери. Этот модуль используется совместно с контроллером серии A1DM, позволяющим управлять 32 дверями.

   Установив DMТ прямо на коробке двери недалеко от замка, монтажник может существенно уменьшить объем работы и сократить время ее выполнения, так как внутри модуля имеется встроенный геркон (и клемма для подключения внешнего геркона).

   В модуль встроен защитный диод – это защитит устройство от небрежности или случайной ошибки монтажника при подключении к электромагнитному замку. Внутри корпуса модуля расположена клеммная колодка, к которой подключается, в том числе, кнопка «Выход» и достаточно места для коммутации проводов.

   Все сигнальные линии DMТ защищены от повышенного напряжения и статики.

   Корпус модуля имеет удобное крепление и сочетает легкость открывания с надежной защитой прибора. Выполнен DMТ из ABS-пластика с классом защиты от внешних воздействий IP53. На крышке корпуса имеется место для маркировки. Вес изделия – 70г.  Его габариты 70x50x27 мм.

Схема подключения модуля DMT

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