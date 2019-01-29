Москва, 14 марта 2019 Юбилейная выставка Securika Moscow 2019 показывает рекордный уровень ...

Москва, 14 марта 2019 Юбилейная выставка Securika Moscow 2019 показывает рекордный уровень доверия к бренду

Москва, 14 марта 2019 Юбилейная выставка Securika Moscow 2019 показывает рекордный уровень доверия к бренду

События \\ 15.03.2019 13:20

25-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты 19–22 марта 2019 Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр» securika-moscow.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Москва, 14 марта 2019

Юбилейная выставка Securika Moscow 2019 показывает рекордный уровень доверия к бренду


С 19 по 22 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» состоится 25-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Moscow. Организатор мероприятия – Группа компаний ITE.

Securika Moscow — крупнейшая отраслевая выставка в России и СНГ, масштабная площадка демонстрации новейших технических средств безопасности и пространство для диалога профессионалов. Выставка в 25-й раз соберет лидеров отрасли, представителей государственной власти, силовых ведомств, бизнеса и структур негосударственной сферы безопасности. Экспозиция развернется в двух павильонах на общей площади 22 тысячи кв. метров.

В выставке Securika Moscow принимают участие более 400 компаний из 22 стран мира. Среди них ведущие российские и зарубежные производители: Hikvision, Dahua, Beward, ITV, Panasonic, Hanwha Techwin, «Аргус-Спектр», «Болид», «Юнитест», «Риэлта». Традиционно с экспозициями выступят крупнейшие дистрибьюторы: «АРМО», «Сатро-Паладин», «Луис+», «ТИНКО», НПА «Рубеж», «3С ГРУПП».

Впервые свои технологии и оборудование представят 69 компаний: Safe-Logic, Toshiba, «Алан-Связь», Parsec, «Д-Профиль», ICS, «СкетчНероГрупп», «Альфа-Инжиниринг», «Алгоритм Стабильности», Carddex и другие.

Участники представят продукцию, технологии и услуги в шести тематических разделах: видеонаблюдение, охрана периметра, контроль доступа, сигнализация и оповещение, автоматизация зданий системы «Умный дом» и противопожарная защита.

Павильон раздела «Противопожарная защита» станет рекордным за всю историю выставки по площади экспозиции. Более 80 компаний представят свои передовые технические разработки: «Пожтехника», «ОСК Групп», «Плазма-Т», «Огнеборец», «Гефест», «Эпотос», «Эталон», «Пожарная автоматика», «Пожарная автоматика сервис», «МСС», Wagner, Flamax, Minimax Russia, «Эридан», «ИСП», «Иста» и другие.

 

Традиционно на выставке состоятся премьеры


На стенде холдинга «ОСК Групп» специалисты смогут ознакомиться с инновационными системами и средствами пожаротушения с применением газового огнетушащего вещества — альтернативы нового поколения с высокими экологическими свойствами, более безопасными для людей.

Российская компания «Элеста» представит комплекс непрерывной аудио-видео фиксации с распознаванием лиц – мобильный аудио-видео регистратор (МАВР).

Южнокорейская компания IDIS, которая оснащает системами видеонаблюдения торговые центры, гостиницы, банки, кофейни и крупные спортивные объекты, предложит российскому рынку систему видеоаналитики IDIS Deep Learning Analytics (IDLA) на основе современных алгоритмов машинного обучения.

Компания Hikvision представит свои последние разработки: комплексное решение «Безопасный город», многократно повышающее безопасность и комфорт жителей мегаполисов, модели тепловизионного оборудования во взрывозащищенном и антикоррозийном исполнении,устройства домофонииохранные системы и СКУД, решения для организации интеллектуальных парковок, системы диспетчерской и экстренной связи, системы интеллектуального хранения данных, последние модели брендов HiWatchEzviz, Easy IP и Turbo HD. Кроме того, в 2019 году Hikvision запустила новейшую линейку камер Hikvision ColorVu, обеспечивающую четкую и яркую цветную картинку даже при съемке в ночное время.    

 

Партнеры выставки:


Генеральный партнёр – Hikvision

Официальные спонсоры – Dahua и Safe Logic

Технологический партнёр – InSentry; Спонсор лент бейджей и Генеральный партнер форума «Будущее безопасности» – SIGUR – управление доступом

Официальный партнёр раздела «Противопожарная защита» – группа компаний «ИСП»


Деловая программа Securika Moscow 2019


Деловая программа выставки отвечает интересам разных групп профессионалов:
от руководителей компаний и технических директоров до проектировщиков и сотрудников служб эксплуатации.

В программу этого года включены как уже ставшие традиционными тематические мероприятия, так и совершенно новые форматы. Впервые состоятся «Лекторий SecurikaLab. День проектировщика» и «Премия «BIM&Security».

19 марта. Ключевым мероприятием деловой программы станет форум «Будущее безопасности». Эксперт рынка видеонаблюдения и директор Всемирного технологического альянса Hikvision Адлер Ву выступит с докладом «Искусственный интеллект: как реализовать потенциал новейших технологий на рынке видеонаблюдения».

Продолжит программу форума саммит мировых лидеров безопасности «Искусственный интеллект: вызовы и ожидания бизнеса», который соберет спикеров из компаний Hikvision, IDIS Benelux, Dahua Technology. Эксперты обсудят, какие глобальные вызовы стоят перед отраслью, как искусственный интеллект влияет на бизнес, какие требования предъявляют клиенты и как адаптироваться к новым условиям, чтобы обеспечить рост бизнеса.

В рамках саммита лидеров российского рынка безопасности управляющий директор ООО «Эс Эл Групп» Игорь Лянд, генеральный директор DSSL Игорь Олейник, генеральный директор ГК «Синезис» Николай Птицын, коммерческий директор Macroscop Дмитрий Аминов и представители ITV AxxonSoft и ЦРТ | Группа компаний расскажут, как интегрировать бизнес-модель «безопасность как сервис».

В первый день выставки также состоится тематическая конференция «Оптимизация затрат на поддержание работоспособности системы противопожарной автоматики объекта». На конференции прозвучат практические рекомендации для служб эксплуатации объектов различного назначения. Партнер мероприятия — журнал «Алгоритм безопасности».

20 марта пройдут две конференции: «Идентификация личности и контроль доступа» в партнерстве с ЦРТ | Группа компаний и SIGUR и «Обеспечение безопасности и охрана культурных ценностей: современные вызовы и решения».  Директор проектного офиса «Единая биометрическая система» Олег Ковпак, директор по бизнес-развитию направления биометрических систем ЦРТ | Группа компаний Андрей Хрулев, представитель NTechlab Владимир Гриднев и другие расскажут про опыт внедрения биометрических СКУД на различных объектах.

Впервые состоится День проектировщика — серия технических мастер-классов для проектировщиков и монтажников систем безопасности. Участники получат практические знания, рекомендации и инструкции по решению задач проектирования видеонаблюдения и СКУД. Партнёр мероприятия — «Видеомакс».

В рамках выставки состоится подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший инновационный продукт». Среди соискателей премии: НПО «Рубеж», «Болид», «Инновационные Системы Пожаробезопасности», Honeywell, группа компаний ISBC, Ajax Systems. Награждение победителей состоится 20 марта в 16:30 на Форуме «Будущее безопасности» (павильон 2.3).

21 марта в ходе конференции «Комплексные системы безопасности и PSIM» участники представят обзор рынка PSIM-систем, перспективы развития, а также обсудят проектирование и внедрение КСБ и PSIM-платформ на отраслевых объектах. В организации участвуют ПСЦ «Электроника» и компания HeadPoint.

В этот день в конференц-зале «Пожарная безопасность» состоится церемония награждения первой в России премией в области BIM-моделирования для компаний, работающих в сфере технических систем обеспечения безопасности — BIM&Security. Соорганизатором выступает информационно-аналитический журнал RUБЕЖ.

 

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