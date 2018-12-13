Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.
Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.
События \\ 13.12.2018 13:45 \\ Octagram \\ Москва
Сетевые контроллеры СКУД Octagram серии A1DM позволяют подключать одновременно до 32-х дверей. При этом проход осуществляется по считывателю, а выход по кнопке.
Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM. Данные контроллеры позволяют подключать одновременно до 32-х дверей. При этом проход осуществляется по считывателю, а выход по кнопке.
Все считыватели и замки подключаются в линию Lmicro. Контроллеры Octagram серии A1DM имеют по 2 линии Lmicro, каждая из которых контролируют по 16 дверей.
Для осуществления подключения каждого считывателя применяются адресные микромодули DTR. Адресный микромодуль DTR предназначен для подключения в адресную шину Lmicro любого считывателя, работающего по протоколу Touch Memory, с целью присвоения ему определенного адреса. Передает в контроллер коды ключей, а также, в зависимости от режима работы контроллера, управляет светодиодами и излучателем звука считывателей.
Для осуществления управления дверными электромагнитными замками (электромеханическими защелками) применятся адресные микромодули DGR или DGT также подключаемые в линию Lmicro. Исполнительно-контролирующий адресный микромодуль DGR обеспечивает контроль замков (защелок) коммутируемым током до 1,5А. Микромодуль DGT обеспечивает контроль замков (защелок) коммутируемым током до 0,7А, при этом имеется возможность дополнительно подключать геркон для контроля положения двери.
Контроллеры Octagram серии A1DM имеют память до 64 000 пользователей/событий (в зависимости от модификации) и возможность аварийной разблокировки точек прохода. Теперь, после выпуска новой версии адресного микромодуля DGT, появилась возможность контроля положения дверей, а обновление программного обеспечения контроллера позволяет подключать тревожную сирену и оповещать сотрудников охраны о взломе двери.
Розничная стоимость контроллера A1DM начинается от 12 тыс рублей. Микромодулей DTR и DGT 594 и 726 рублей соответственно. Итого стоимость подключения одной двери составляет всего 1695 рублей.
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