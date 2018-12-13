Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!
События \\ 14.12.2018 19:21 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва
Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech. Мы предлагаем со склада в Москве: IP-оборудование; Мультиформатное аналоговое оборудование; POE-оборудование; Wi-fi-оборудование; VoIP, аксессуары.
Бренд Qtech отличает оптимальная ценовая политика, широкие функциональные возможности и разнообразие линейки оборудования: камеры, регистраторы, роутеры и др.
Оборудование от Qtech позволяют выстроить законченную инфраструктуру по обеспечению безопасности объектов.
ГК Ангарейон предлагает не только поставки оборудования Qtech и других известных производителей с собственного склада в Москве, но также проектирование и монтаж систем безопасности под любые запросы. Компания декларирует гибкую ценовую политику, учитывающую интересы самых разных клиентов.
Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.
События \\ 13.12.2018 13:45 \\ Octagram \\ Москва
Сетевые контроллеры СКУД Octagram серии A1DM позволяют подключать одновременно до 32-х дверей. При этом проход осуществляется по считывателю, а выход по кнопке.
Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани
События \\ 03.10.2018 00:00 \\ Обсудить ()
Сфера земельных отношений в загородной недвижимости по-прежнему сопряжена с различными правовыми злоупотреблениями и коррупционными схемами, остается местом притяжения различного рода нечистых на руку дельцов. Пользуясь дырами в законодательстве управляющие компании, связанные с девелоперами, развязывают ради наживы самые настоящие жилищно-коммунальные войны.
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Утилизация отходов в "Умном городе"
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Адронный коллайдер
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Применение нейросетей на сегодняшний день
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Современные системы защиты конечных устройств
Программное обеспечение \\ Чтобы предохранить свои данные и инфраструктуру от все более сложных киберугроз, компании должны использовать многоуровневые эшелонированные решения. При разрешении этой задачи по-прежнему важную роль играют системы для защиты конечных точек.