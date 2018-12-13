Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!

Утилизация отходов в "Умном городе" Наука и техника \\ Не каждый даже современный человек понимает, что представляет собой Умный город. Тем временем уже разработан комплекс мероприятий по организации программно-технических решений, которые создают стабильное социальное и экономическое развитие города. Такие программы затрагивают абсолютно все сферы жизни человека.

Адронный коллайдер Наука и техника \\ Не каждый житель нашей планеты знает, для чего существует адронный коллайдер и что он из себя представляет. Для многих это просто исследования замудренных ученых, на которые были затрачены баснословные деньги, а у человечества они вызывают лишь высокое беспокойство. Ходят самые смелые предположения, что оборудование представляет собой некую машину времени, которая способна изменить не только прошлое, но и будущее человечества. Что бы ни говорили, достоверной информацией обладают лишь узкие специалисты, плотно занимающиеся этим изобретением.

Применение нейросетей на сегодняшний день Наука и техника \\ В последнее время все чаще можно услышать о том, что всем известные нейронные сети в скором времени начнут применяться в машиностроении, строении роботов и прочих сферах. К примеру, алгоритмы многих популярных поисковых систем уже начали работать на нейросети. Чтобы лучше понимать о чем идет речь, стоит ознакомиться с тем, что представляют собой эти нейросети, где они используются и чем полезны для человечества.