Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!

Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!

Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech!

События \\ 14.12.2018 19:21 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва

Группа компаний Ангарейон ввела в свой ассортимент оборудование бренда Qtech. Мы предлагаем со склада в Москве: IP-оборудование; Мультиформатное аналоговое оборудование; POE-оборудование; Wi-fi-оборудование; VoIP, аксессуары.

Бренд Qtech отличает оптимальная ценовая политика, широкие функциональные возможности и разнообразие линейки оборудования: камеры, регистраторы, роутеры и др. 

Оборудование от Qtech позволяют выстроить законченную инфраструктуру по обеспечению безопасности объектов.

ГК Ангарейон предлагает не только поставки оборудования Qtech и других известных производителей с собственного склада в Москве, но также проектирование и монтаж систем безопасности под любые запросы. Компания декларирует гибкую ценовую политику, учитывающую интересы самых разных клиентов.

Новости События

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Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.

Компания Octagram выпустила обновление сетевых контроллеров СКУД серии A1DM.

События \\ 13.12.2018 13:45 \\ Octagram \\ Москва

Сетевые контроллеры СКУД Octagram серии A1DM позволяют подключать одновременно до 32-х дверей. При этом проход осуществляется по считывателю, а выход по кнопке.

Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани

Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани

События \\ 03.10.2018 00:00 \\ Обсудить ()

Сфера земельных отношений в загородной недвижимости по-прежнему сопряжена с различными правовыми злоупотреблениями и коррупционными схемами, остается местом притяжения различного рода нечистых на руку дельцов. Пользуясь дырами в законодательстве управляющие компании, связанные с девелоперами, развязывают ради наживы самые настоящие жилищно-коммунальные войны.

Статьи

Утилизация отходов в "Умном городе"

Утилизация отходов в "Умном городе"

Наука и техника \\ Не каждый даже современный человек понимает, что представляет собой Умный город. Тем временем уже разработан комплекс мероприятий по организации программно-технических решений, которые создают стабильное социальное и экономическое развитие города. Такие программы затрагивают абсолютно все сферы жизни человека.

Адронный коллайдер

Адронный коллайдер

Наука и техника \\ Не каждый житель нашей планеты знает, для чего существует адронный коллайдер и что он из себя представляет. Для многих это просто исследования замудренных ученых, на которые были затрачены баснословные деньги, а у человечества они вызывают лишь высокое беспокойство. Ходят самые смелые предположения, что оборудование представляет собой некую машину времени, которая способна изменить не только прошлое, но и будущее человечества. Что бы ни говорили, достоверной информацией обладают лишь узкие специалисты, плотно занимающиеся этим изобретением.

Применение нейросетей на сегодняшний день

Применение нейросетей на сегодняшний день

Наука и техника \\ В последнее время все чаще можно услышать о том, что всем известные нейронные сети в скором времени начнут применяться в машиностроении, строении роботов и прочих сферах. К примеру, алгоритмы многих популярных поисковых систем уже начали работать на нейросети. Чтобы лучше понимать о чем идет речь, стоит ознакомиться с тем, что представляют собой эти нейросети, где они используются и чем полезны для человечества.

Современные системы защиты конечных устройств

Современные системы защиты конечных устройств

Программное обеспечение \\ Чтобы предохранить свои данные и инфраструктуру от все более сложных киберугроз, компании должны использовать многоуровневые эшелонированные решения. При разрешении этой задачи по-прежнему важную роль играют системы для защиты конечных точек.

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