Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани

События \\ 03.10.2018 00:00

Сфера земельных отношений в загородной недвижимости по-прежнему сопряжена с различными правовыми злоупотреблениями и коррупционными схемами, остается местом притяжения различного рода нечистых на руку дельцов. Пользуясь дырами в законодательстве управляющие компании, связанные с девелоперами, развязывают ради наживы самые настоящие жилищно-коммунальные войны.

Например, навязывают людям свои услуги, пугая перекрытием подъездов к своим участкам, заставляют вносить дополнительные платы. Этой осенью в Белоярском районе разгорелся конфликт между жителями дачного поселка «Мед» и одноименной Управляющей компанией. Мы постарались разобраться в ситуации.

«Мед» – небольшой загородный поселок на 77 участков, расположенный на границе населенных пунктов Прохладный и Косулино, на 12 км Тюменского тракта. В настоящий момент поселок еще достраивается, заселено порядка 25 домов. Постоянно проживают в поселке более ста человек – пенсионеры, бюджетники, врачи, молодые семьи, служащие МЧС. Реализует проект с 2014 года группа компаний «Гудленд», известная также поселками «Пересвет-1 (2,3,4)», «Хрустальный», «Дуброво» и «Балтымские дачи». Компания начала работу в 2008 году. Тогда она занималась лишь агентскими продажами небольших участков земли.

Российская практика возведения загородных поселков такова, что земли общего пользования, на которых расположена инфраструктура (дороги, подъезды, подземные инженерные коммуникации) оформляются (регистрируются в Росрестре) только на поздних стадиях строительства поселка. Владельцы делают это для того, чтобы сэкономить на уплате налогов.

В случае с дачным поселком «Мед» действовала обкатанная схема. Земельный участок с кадастровым номером 66:06:4501018:3190, на котором расположены электросетевые и газовые коммуникации и поселковая дорога, оказались в собственности двух физических лиц, близких к ГК «Гудленд» с долями по 50% – Брежневой О. И. и Голубевым Д.В.

Иллюстрация 2. Один из участников дачного партнерства решил обложить соседей данью

Для обслуживания поселка в 2014 году организовано дачное некоммерческое партнерство (ДНП) «Мед». Правление номинально возглавили: председатель Боровинский А.Н. и управляющий Чернов А.Б., полностью аффилированные с ГК «Гудленд». Фактически, по словам жителей, правление никак не проявило себя в деле. Так, возведение и обустройство гравийной дороги внутри поселка, ее обслуживание (очистка зимой и подсыпка летом) осуществлялись за счет средств и под контролем жителей.

Начиная с 2016 году собственники ГК «Гудленд», вероятно, потеряли интерес к деятельности. По некоторым слухам, они продали бизнес и уехали жить в Испанию.

В апреле 2018 года недовольные нецелевым использованием собранных взносов и проблемами с подводом сетей газоснабжения, решением общего собрания собственники отстранили прежнее руководство и избрали новое правление ДНП во главе с Александром Харлановым.

По словам нового председателя, в сентябре прежние владельцы, Брежнева О. И. и Голубев Д. В., продали участок общего пользования, по которому проходят транспортные коммуникации ДНП, одному из жителей поселка – 18-летнему Волошину Е. С. Причем продали по явно заниженной цене 500 тыс. руб. (при кадастровой стоимости в 7 млн. руб.) Мнения остальных жителей прежние владельцы не спрашивали. Жители предлагали выкупить земельный участок общего пользования, но собственники от переговоров отказались.

И началось…

В начале сентября жители поселка обнаружили в своих электронных почтовых ящиках различные письма от некоего ООО «Управляющая компания «Мед». «Предписание» требовало в ультимативной форме в срок до 23 сентября от жителей домов, расположенных на улицах Цветочная, Медовая, Нектарная «в целях сохранности имущества» убрать свое имущество (песок, щебень, глинозем, стройматериалы). В противном случае – его вывезут на утилизацию как «бесхозное».

(от редакции: Статья 195 УК квалифицирует похожие предложения как «угрозы уничтожению имущества»).

Некоторым домовладельцам поступали анонимные звонки на мобильные телефоны с аналогичными требованиями. Откуда у управляющей компании появились электронные адреса? Можно предположить, что персональную информацию мог «слить» прежний управляющий дачного партнерства, а ныне – директор управляющей компании А.Б. Чернов, как лицо, согласно должностной инструкции отвечающее за ведение архива ДНП.

Тем самым, можно сделать вывод, что А. Б Чернов использовал свое служебное положение, не имея согласия на ее распространение.

(от редакции: Подобные нарушения прав граждан по ст. 137 Уголовного кодекса наказываются штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей).

Иллюстрация 3. Письмо в адрес жителей поселка от управляющей компании

Представители новой управляющей компании в случае отказа платить грозятся перекрыть дорогу в поселке. Уже установлена будка охраны, ведутся работы по установке заграждений на въезде в поселок.

У руля ООО «УК «Мед» – А. Б. Чернов, ставленник прежних хозяев земли, он уже имел опыт управления дачными поселками, некоторые из них в итоге имели многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями. По результатам проверки ревизионной комиссии ДНП «Мед» уже было написано заявление в полицию.

Иллюстрация 4. Прежнее правление не смогло объяснить, куда ушло более 3 млн. руб. из бюджета дачного партнерства

В ООО «УК «Мед» утверждают, что управляющая компания заключила договор доверительного управления с собственниками территории земельного участка. Сам договор председатель ДНП даже не видел.

Спорную ситуацию могло бы выправить применение сервитута – права свободного пользоваться проездом или проходом через чужой участок, для того чтобы попасть на свой. Земельный кодекс РФ предусматривает частный и публичный сервитут. Публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления по ходатайству заинтересованных физических и юридических лиц. Это происходит после обращения граждан и по решению, которое принимается в течение трех месяцев со дня регистрации обращения (представления или ходатайства).

Александр Харланов, председатель правления ДНП «Мед», избранный жителями поселка:

«Мы, жители дачного поселка «Мед» считаем деятельность управляющей компании, которую не выбирали, незаконной. Мне совершенно очевидно, что она была создана для выкачивания денег. Это люди, которые оказывают давление на жителей и навязывают за свои «услуги по управлению» недостроенными инженерными коммуникациями и пользование внутрипоселковой дорогой. С помощью шантажа и угроз они пытаются получить с каждого домовладения порядка 3 000 рублей ежемесячно. Почему мы должны платить еще раз за право пользоваться своим участком? Среди жителей много пенсионеров и это неподъемная сумма.

Еще в июле мы обратились в администрацию Белоярского городского округа с заявлением о наложении публичного сервитута на спорный участок земли. Но спустя полтора месяца не получили от местных властей никакой реакции».

За комментариями редакция обратилась в Администрацию Белоярского городского округа. Вот что ответила начальник комитета по управлению муниципального имущества администрации Евгения Краснова:

«В августе мы приглашали собственников данного земельного участка для прояснения их позиции об установлении публичного сервитута. Однако они не явились в комитет, и свое мнение по данному вопросу не представили. О смене собственника участка мы информации не имеем.

Интересы жителей Белоярского района для нас приоритетны. Считаем, что проезд и доступ к своим участкам у жителей должен быть. Подобные случаи, как в поселке «Мед», сегодня не являются редкостью. Постановление главы города о назначении публичных слушаний готовится и будет подписано до конца недели (20 сентября 2018 года – прим. ред.)».

К сожалению, собственник спорного земельного участка не только не собирается идти на диалог ни с жителями, ни с администрацией округа, но и всячески нагнетает обстановку.

Поэтому сегодня поселок с сладким названием «Мед» погружается в атмосферу страха. Жители напуганы и готовятся к защите своего имущества всеми доступными способами – градус социальной напряженности накален до предела.