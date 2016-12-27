Domofony: компания Домофонные системы открыла онлайн-представительство
Domofony: компания Домофонные системы открыла онлайн-представительство
События \\ 27.12.2016 09:31
В ноябре 2016 года компания «Домофонные системы», которая входит в число лидеров отечественного рынка, запустила специализированный интернет-магазин.
На сайте Домофонные Системы представлен широкий ассортимент аналоговых и IP видеодомофонов, оборудования для видеонаблюдения, переговорных устройств, а также аксессуаров для монтажных работ и установки. Продуманный интерфейс сайта, удобное меню и система поиска, фильтры товаров по типу, производителю, диагонали дисплея и дополнительным функциям помогут с легкостью ориентироваться среди представленных на сайте ассортиментных позиций и их технических характеристик.
На сайте можно ознакомиться со свежими новостями компании и актуальной информацией, касающейся технических характеристик оборудования. Информация о наличии и ценах на продукцию своевременно обновляется. Необходимую информацию и консультацию можно получить, воспользовавшись услугой «Онлайн-чат».
«Главная идея создания нашего ресурса — облегчить процедуру поиска необходимого оборудования как для компаний-дилеров, так и для конечных пользователей, а также оптимизировать процесс реализации решений по безопасности для различных видов объектов. — Отмечает руководитель проекта domofony.ru Максим. — Количество людей, которые совершают покупки онлайн, стремительно увеличивается, поэтому требования к обработке запросов и обращений самые высокие. Слаженная работа контактного центра domofony.ru направлена, прежде всего, на предоставление качественной консультации и поддержки покупателя на всем пути консультация-покупка-установка».
Справка о Domofony.ru:
Domofony.ru — это интернет проект компании «Домофонные системы». На ресурсе представлено более 400 наименований 12 брендов.
Контакты:
http://www.domofony.ru
Тел.: +7 (495) 133-59-40
e-mail: info@domofony.ru
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