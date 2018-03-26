«Axis» на конференции PROIPvideo2018

Custdev в разработке продуктов для видеонаблюдения Видеонаблюдение \\ Надо стремиться разрабатывать только то, что реально будет полезно и применимо на практике большим количеством людей. Но как найти такую функцию? В решении этого вопроса мы сделали ставку на customer development.

Переход с WPA2 на WPA3 Защита информации \\ 16 октября прошлого года протокол Wi-Fi Protected Access 2, более известный как WPA2, перестал быть «любимчиком» после длительного пребывания в качестве стандартного протокола безопасности беспроводной сети. Была выявлена серьезная уязвимость, фактически положившая конец эпохе WPA2.