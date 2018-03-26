«Axis» на конференции PROIPvideo2018

«Axis» на конференции PROIPvideo2018

«Axis» на конференции PROIPvideo2018

События \\ 26.03.2018 21:07

Алексей Новак от компании AXIS выступит с докладом «Подводные камни бюджетных камер видеонаблюдения».

Вы конечно знаете, что темы докладов конференции PROIPvideo2018 определены по результатам голосования среди сообщества профессионалов систем безопасности.

Один из ключевых докладов - «Подводные камни бюджетных камер видеонаблюдения». С докладом выступит инженер отдела продаж компании AXIS Алексей Новак.

Во время выступления Алексея, вы узнаете

  • о чем умалчивают производители бюджетных камер видеонаблюдения

  • чем грозит приобретение некачественного продукта

  • на какие характеристики следует обратить внимание при выборе камер

  • как правильно сравнивать камеры разных производителей

  • какие дополнительные преимущества для вашего бизнеса несут в себе камеры ответственных производителей

Полный список докладов и спикеры на странице конференции proipvideo.ru

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Напоминаем, что Регистрация на конференцию для проектировщиков IP-видеонаблюдения PROIPvideo2018 на тему «Решение практических задач в проекте видеонаблюдения» уже открыта! И свободных мест становится все меньше. И это не удивительно, ведь на конференции вас ждет:

12 докладчиков, 4 мастер-класса, выступления на самые обсуждаемые темы среди специалистов IP-видеонаблюдения.

Для посещения конференции необходимо пройти регистрацию.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

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