«Axis» на конференции PROIPvideo2018
«Axis» на конференции PROIPvideo2018
События \\ 26.03.2018 21:07
Алексей Новак от компании AXIS выступит с докладом «Подводные камни бюджетных камер видеонаблюдения».
Вы конечно знаете, что темы докладов конференции PROIPvideo2018 определены по результатам голосования среди сообщества профессионалов систем безопасности.
Один из ключевых докладов - «Подводные камни бюджетных камер видеонаблюдения». С докладом выступит инженер отдела продаж компании AXIS Алексей Новак.
Во время выступления Алексея, вы узнаете
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о чем умалчивают производители бюджетных камер видеонаблюдения
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чем грозит приобретение некачественного продукта
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на какие характеристики следует обратить внимание при выборе камер
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как правильно сравнивать камеры разных производителей
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какие дополнительные преимущества для вашего бизнеса несут в себе камеры ответственных производителей
Полный список докладов и спикеры на странице конференции proipvideo.ru
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Напоминаем, что Регистрация на конференцию для проектировщиков IP-видеонаблюдения PROIPvideo2018 на тему «Решение практических задач в проекте видеонаблюдения» уже открыта! И свободных мест становится все меньше. И это не удивительно, ведь на конференции вас ждет:
12 докладчиков, 4 мастер-класса, выступления на самые обсуждаемые темы среди специалистов IP-видеонаблюдения.
Для посещения конференции необходимо пройти регистрацию.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Подготовка к конференции PROIPvideo2018 идет полным ходом.
События \\ 06.03.2018 18:00 \\ Обсудить ()
Подготовка к конференции PROIPvideo2018 идет полным ходом.
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