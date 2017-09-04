В "Космос" въехал УАЗик, набитый газовыми баллонами: из горящего здания ...

Происшествия \\ 04.09.2017 09:29

Клубы чёрного дыма было видно из других районов.

Сегодня в 6 утра загорелся кинотеатр "Космос", в котором в эти дни проходит Уральский фестиваль российского кино. Очевидцы сообщили, что огонь охватил большую территорию, а чёрный дым был виден за многие километры.

– Сегодня утром в 5:50 поступило сообщение о возгорании, первые пожарные подразделения прибыли на место через 6 минут. По прибытии первых подразделений горела входная группа кинотеатра и автомобиль УАЗ, находящийся рядом. В течение 30 минут огонь был потушен. Пожарные проводили вскрытие кровли для проливки в целях недопущения распространения огня по фасаду. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении были задействованы 18 единиц пожарной техники и 50 единиц личного состава, – рассказали Е1.RU в пресс-службе свердловского МЧС.

Со второго этажа здания пожарные спасли 5 человек, их вывели по лестничным маршам. Информации о пострадавших нет. Сейчас на месте работают пожарные дознаватели, причины пожара устанавливаются.