Сотрудники Росгвардии попали под уголовное дело из-за убийства чемпиона по ...
Сотрудники Росгвардии попали под уголовное дело из-за убийства чемпиона по пауэрлифтингу
Происшествия \\ 24.08.2017 16:31
Следователи Хабаровского края возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников Росгвардии, которых подозревают в преступной халатности при расследовании убийства чемпиона Европы и мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Бездействие гвардейцев позволило находящемуся в федеральном розыске Анару Алияру оглы Аллахверанову до смерти избить Драчева, из-за чего тот позже скончался, пишет агентство Nation News. По данным СК, охранник торгового центра, около которого произошла драка, увидев на улице толпу агрессивно настроенных людей, нажал тревожную кнопку. На место прибыл наряд вневедомственной охраны в составе двух человек, драка началась у них на глазах, однако сотрудники Росгвардии не просто не остановили ее, но и приняли решение уехать с места происшествия. Впоследствии в результате драки Драчев получил черепно-мозговую травму и скончался. МВД России уже объявило вознаграждение за информацию, способствующую установлению местонахождения подозреваемого в убийстве спортсмена
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