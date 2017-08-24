Сотрудники Росгвардии попали под уголовное дело из-за убийства чемпиона по ...

Бездействие гвардейцев позволило находящемуся в федеральном розыске Анару Алияру оглы Аллахверанову до смерти избить Драчева, из-за чего тот позже скончался, пишет агентство Nation News . По данным СК, охранник торгового центра, около которого произошла драка, увидев на улице толпу агрессивно настроенных людей, нажал тревожную кнопку. На место прибыл наряд вневедомственной охраны в составе двух человек, драка началась у них на глазах, однако сотрудники Росгвардии не просто не остановили ее, но и приняли решение уехать с места происшествия. Впоследствии в результате драки Драчев получил черепно-мозговую травму и скончался. МВД России уже объявило вознаграждение за информацию, способствующую установлению местонахождения подозреваемого в убийстве спортсмена

Следователи Хабаровского края возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников Росгвардии, которых подозревают в преступной халатности при расследовании убийства чемпиона Европы и мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.