Отключение тысяч банкоматов из-за проблем со спутником

Для возобновления работы банковского оборудования может потребоваться около двух недель, передает информационное агентство Reuters.

В понедельник, 28 августа, президент Telkom Алекс Синага (Alex Sinaga) сообщил журналистам о том, что около 15 тыс. объектов в стране (банки, супермаркеты, торговые центры и др.) пострадали из-за проблем со спутником Telkom-1, услугами на базе которого также пользуются государственные органы, банки, телерадиовещательные компании и т. п.

Тысячи банкоматов в Индонезии вышли из строя после проблем со спутником

Причиной сбоя связи специалисты называют изменение направления антенны спутника, которое произошло еще 24 августа.

Банк Центральной Азии (Bank Central Asia, BCA — крупнейшая в Индонезии кредитная организация по рыночной капитализации) уведомил своих клиентов об отключении 5700 банкоматов, на долю которых приходится около 30% средств, находящихся в обращении у банка. Кроме того, некоторые филиалы BCA оказались отрезанными от интернета, рассказал исполнительный директор компании Джахья Сетяатмаджа (Jahja Setiaatmadja).

В госбанке Rakyat Indonesia сообщили о поломке 300 своих банкоматов. Правда, некоторую часть из них удалось оперативно восстановить.