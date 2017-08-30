Отключение тысяч банкоматов из-за проблем со спутником
Отключение тысяч банкоматов из-за проблем со спутником
Происшествия \\ 30.08.2017 11:14
В конце августа 2017 года тысячи платежных терминалов и банкоматов в Индонезии перестали работать в результате сбоя спутника, принадлежащего государственному телекоммуникационному гиганту PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom).
Для возобновления работы банковского оборудования может потребоваться около двух недель, передает информационное агентство Reuters.
В понедельник, 28 августа, президент Telkom Алекс Синага (Alex Sinaga) сообщил журналистам о том, что около 15 тыс. объектов в стране (банки, супермаркеты, торговые центры и др.) пострадали из-за проблем со спутником Telkom-1, услугами на базе которого также пользуются государственные органы, банки, телерадиовещательные компании и т. п.
Причиной сбоя связи специалисты называют изменение направления антенны спутника, которое произошло еще 24 августа.
Банк Центральной Азии (Bank Central Asia, BCA — крупнейшая в Индонезии кредитная организация по рыночной капитализации) уведомил своих клиентов об отключении 5700 банкоматов, на долю которых приходится около 30% средств, находящихся в обращении у банка. Кроме того, некоторые филиалы BCA оказались отрезанными от интернета, рассказал исполнительный директор компании Джахья Сетяатмаджа (Jahja Setiaatmadja).
В госбанке Rakyat Indonesia сообщили о поломке 300 своих банкоматов. Правда, некоторую часть из них удалось оперативно восстановить.
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|Согласно нашим оценкам, до 10 сентября на всех 15 тыс. объектов работа банкоматов и терминалов будет восстановлена, — пообещал Алекс Синага.
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По его оценкам, к 28 августа связь с 17% банкоматов и платежных терминалов была налажена благодаря подключению к другим спутникам и изменению направления наземных антенн. В Индонезии, по данным местного центробанка, насчитывается более 100 тыс. банкоматов.
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