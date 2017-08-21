Зональный контроль в Sigur – дополнительные функции и возможности
Зональный контроль в Sigur – дополнительные функции и возможности
Новости участников портала \\ 31.10.2017 15:18 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Возможности зонального контроля в Sigur можно использовать не только для пресечения повторных проходов, но и для других целей: более точного учета рабочего времени, временной блокировки пропусков и создания эвакуационного отчета.
Возможности зонального контроля в Sigur можно использовать не только для пресечения повторных проходов, но и для других целей: более точного учета рабочего времени, временной блокировки пропусков и создания эвакуационного отчета.
Как и в других системах, представленных на рынке, возможность зонального контроля в Sigur используется многими прежде всего для реализации функции пресечения повторных проходов (antipassback). Однако, информация о местоположении того или иного сотрудника может быть использована системой и для других целей.
В Sigur вся территория объекта делится на условные зоны. Каждая зона представляет участок, ограниченный одной или несколькими точками прохода, то есть преграждающими устройствами - турникетами, дверьми, и другими. При попытке прохода сотрудника через точку доступа происходит сравнение той зоны, из которой он пытается выйти, и той, в которой он находится по данным системы. Это позволяет точно определить его местоположение в рамках территории компании.
Зональный контроль удобно использовать для учета рабочего времени сотрудников, исходя из их местоположения. Например, рабочее время персонала производства будет считаться только при нахождении непосредственно в зоне цеха, а для инженеров – при нахождении в любой зоне, расположенной на территории компании. Отчет об этом легко формируется в системе.
Также для предотвращения «обмана» системы в случаях, когда сразу после прохода сотрудник фальсифицирует свой выход, прикладывая идентификатор к считывателю, но не совершает его, а передает карту другому в Sigur, есть функция временной блокировкой пропуска.
Другой пример использовании этой функции - запрет прохода по карте на других точках доступа в ситуациях, когда не завершен проход на одной.
Также возможности зонального контроля можно использовать при формировании эвакуационного отчета в случаях пожара и других чрезвычайных ситуациях.
Все функции доступны как на классических контроллерах Sigur, так и на беспроводных замках Simons Voss, онлайн замках Assa Abloy, а также в мобильном терминале Sigur в режиме онлайн.
Подробнее о других возможностях применения и тонкостях работы читайте на странице функции.
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