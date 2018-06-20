Знакомьтесь: уличная панорамная камера «рыбий глаз» марки Pelco by Schneider Electric

Новости участников портала \\ 21.11.2018 12:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Исправление искажений оптики Fisheye уличная панорамная камера обеспечивает с помощью предустановленного ПО, «трансформируя» полусферическое изображение с углами обзора 187° по горизонтали и 165° по вертикали и нарушенными пропорциями по краям кадра в более привычный для восприятия вид.

Новые малогабаритные камеры EVO-180-WED-P входят в серию продуктов Pelco Evolution Outdoor 180. Они используют объектив типа «рыбий глаз» с панорамным обзором на 187°/165° и предназначены для работы в уличных условиях при температурах от -40 до +55 °C. Для упрощения монтажа и настройки уличная панорамная камера поставляется с шарнирным кронштейном, поддерживает питание PoE, имеет гнездо для подключения микрофона, вход/выход тревоги и слот для карты памяти microSD. Благодаря применению 12,4 МР сенсора, наличию аппаратной функции «день/ночь» и WDR, эти камеры формируют качественное изображение при освещенности до 0,1 лк, а с помощью предустановленного ПО могут преобразовывать панорамное видео в другие форматы без потери информативности.

Повышенная степень герметичности корпуса EVO-180-WED-P — IP69K — обеспечивает ей максимальную защиту от пыли и влаги: эта уличная панорамная камера остается работоспособной даже при погружении в воду. Вместе с тем, она устойчива к механическим воздействиям и подходит для установки в местах, где не исключено проявление вандализма, например, на транспортных, торговых и складских объектах, в муниципальных, образовательных и исправительных учреждениях. При этом монтаж и настройка панорамной камеры не занимают много времени, поскольку в комплект ее поставки входит удобный кронштейн с шарниром, позволяющий выбрать направление обзора в диапазоне углов от 0 до 45°. Для автоматической центровки кадра и фокусировки камера использует Scene Offset Angle Control.

Исправление искажений оптики Fisheye уличная панорамная камера обеспечивает с помощью предустановленного ПО, «трансформируя» полусферическое изображение с углами обзора 187° по горизонтали и 165° по вертикали и нарушенными пропорциями по краям кадра в более привычный для восприятия вид. В дополнение к этому, уличная камера способна задействовать интеллектуальную систему обработки панорамного изображения Oncam Angle Compensation Technology (ACT), которая исправляет искривление горизонта и восстанавливает параллельность вертикальных линий. Так, одна уличная панорамная камера серии Evolution может заменить несколько IP-камер с фиксированными углами обзора.

Три типа представления видео для лучшего мониторинга ситуации на объекте можно задать при настройке камеры. Наряду с передачей панорамного изображения уличные камеры наблюдения могут передавать 2 «развернутые» панорамы и до 4-х потоков областей интереса. Для каждого типа представления видео уличная панорамная камера позволяет задать свое максимальное разрешение и фреймрейт. При этом трансформированная панорама качества 3840х1536 пикс. может передаваться с частотой обновления 14 к/с, 10 МР поток «рыбий глаз» — с 11 к/с, а видео стандарта HDTV 1080p — с 30 к/с. Чтобы снизить битрейт и оптимизировать расход ресурсов видеосистемы EVO-180-WED-P «убирает» неинформативные области сцены видеонаблюдения.

Для круглосуточной видеосъемки камера EVO-180-WED-P снабжена ИК-фильтром, а переключение между режимами «день» и «ночь» может осуществляться как автоматически, так и по команде оператора или сигналу тревоги. Для передачи четкого информативного видео даже при засветке солнечными лучами, фарами автомобилей или расположенными на улице фонарями, уличная панорамная камера использует функцию Electronic WDR, диапазон которой составляет 60 дБ. Более того, автоматический баланс белого, регулировка яркости, контрастности, цветовой насыщенности, экспозиции и качества сжатия позволяют получать в уличных условиях детализированное цветокорректное изображение при внешнем уровне освещенности до 0,1 лк.

Интеллектуальный потенциал панорамной камеры включает многозонную видеодетекцию, позволяющую назначить до 8 полигональных областей обнаружения подвижных объектов. Вместе с тем, уличная панорамная камера поддерживает фиксацию тревожных событий по звуку, для реализации которой требуется доукомплектовать ее внешним микрофоном. Для гарантированной сохранности видеоинформации даже при отсутствии IP-связи в корпус EVO-180-WED-P рекомендуется установить карту памяти, на которую видео будет записываться локально в непрерывном режиме либо при возникновении на объекте уличного видеонаблюдения нештатной ситуации.

Новые 10 МР уличные панорамные камеры видеонаблюдения серии Pelco Evolution Outdoor уже поступили на российский рынок, и доступны для заказа по розничной цене от 2882,58 USD. Для получения дополнительной информации на эти камеры и другое оборудование и ПО Pelco направляйте запрос на armosystems@armo.ru или обращайтесь по многоканальному телефону 8 800 700-33-43 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования компании Pelco by Schneider Electric, или в региональные офисы «АРМО».