Журнал “Алгоритм безопасности” поздравляет Вас с Новым годом!
Журнал “Алгоритм безопасности” поздравляет Вас с Новым годом!
Новости участников портала \\ 22.12.2017 16:27 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Желаем, чтобы от огней новогодней елки зажглись новые идеи и прекрасное настроение. Пусть радость и благополучие войдут в Ваш дом. А мы со своей стороны порадуем Вас интересными материалами на самые актуальные темы.
Наш тематический план 2018 уже сформирован. Вы можете познакомиться с ним на сайте издательства и оформить подписку.
Для этого воспользуйтесь любой удобной для Вас функцией:
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Если по необъяснимой причине Вы еще не знакомы с нашим изданием – десятилетняя история публикаций, которыми мы гордимся, доступна в АРХИВЕ: поиск по выпускам, рубрикатору и авторам.
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Новости участников портала
Компактная поворотная 5 Мп IP-камера STC-IPM5911 Estima от Smartec
Новости участников портала \\ 22.12.2017 13:51 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
STC-IPM5911 Estima является эффективным решением для большинства задач видеонаблюдения в уличных условиях. Это обеспечивается благодаря наличию функционального модуля камеры с высокочувствительной 6 Мп КМОП-матрицей Sony Starvis™ IMX326, WDR, быстрым автофокусом, развитым детектором движения и др.
Новые IP-видеокамеры Praxis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.12.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Praxis PB-7141IP 3.6 A/SD и PE-7142IP 2.8-12 A/SD.
Противопожарная защита – задачи, которые надо решать
Новости участников портала \\ 21.12.2017 18:26 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Система противопожарной защиты направлена, прежде всего, на раннее обнаружение и своевременное предотвращение пожара. В №5 “Алгоритм безопасности” опубликован ряд статей, посвященных этой теме.
Новые HD-TVI видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.12.2017 11:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеокамер HikVision DS-2CE16H5T-IT и DS-2CE56H5T-ITZ.
Новинка Computar – 3-мегапиксельный объектив для видеокамер с сенсором до 1/1,8” и креплением C-типа
Новости участников портала \\ 20.12.2017 16:29 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Распознаваемое изображение объектов, находящихся на расстоянии до 150 м от камеры, EG5Z2518FC-MP способен формировать при узконаправленной видеосъемке с обзором на 3°, позволяя идентифицировать в пределах этой дистанции даже номерные знаки автомобилей или лица людей.
Новые гибридные видеорегистраторы Expert в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.12.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Expert ERD-P04ML-MULTI и ERD-P04-MULTI.
Новая IP-видеокамера EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.12.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры EverFocus EZN-468M.
Мы гарантируем качество и надежность
Новости участников портала \\ 18.12.2017 18:19 \\ Связь-Техника \\ Санкт-Петербург
Поможем подобрать самое выгодное решение для видеонаблюдения
Новинка HID — экономичный и надежный принтер Fargo для персонализации пластиковых карт с двух сторон
Новости участников портала \\ 18.12.2017 14:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Главное конкурентное преимущество карт-принтера DTC1500 — его цена и функциональность, позволяющая персонализировать высококачественные, износостойкие и надежные карты-идентификаторы.
Новые HD-AHD видеорегистраторы MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.12.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеорегистраторов MASTER MR-HR5MP04 и MR-HR4MP08H.
Другие новости
Журнал “Алгоритм безопасности” поздравляет Вас с Новым годом!
ООО "Алгоритм безопасности" \\ 22.12.2017 16:27
Компактная поворотная 5 Мп IP-камера STC-IPM5911 Estima от Smartec
"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ 22.12.2017 13:51
Новые IP-видеокамеры Praxis в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 22.12.2017 11:20
Новости
Стартовал набор участников форума «Современные системы безопасности. Антитеррор – 2018»
Выставки \\ 22.12.2017
С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.
Нижний Новгород в центре высоких технологий: все на BIT-2018!
Выставки \\ 21.12.2017
Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP», который пройдет в Нижнем Новгороде в феврале
ИТ-форум в Краснодаре: стартовала запись на BIT-2018!
Выставки \\ 21.12.2017
Начался прием заявок на участие в Форуме «Бизнес и ИТ. Вокруг ЦОД. Вокруг Облака. Вокруг IoT. Вокруг IP. ProAV» в Краснодаре, который пройдет уже в конце января
Статьи
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Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
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