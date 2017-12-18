Журнал “Алгоритм безопасности” поздравляет Вас с Новым годом!

Новости участников портала \\ 22.12.2017 16:27 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Желаем, чтобы от огней новогодней елки зажглись новые идеи и прекрасное настроение. Пусть радость и благополучие войдут в Ваш дом. А мы со своей стороны порадуем Вас интересными материалами на самые актуальные темы.

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