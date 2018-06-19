ЗАО "СПКБ Техно" приглашает посетить свой стенд на "Армия 2018"

Приглашаем посетить наш стенд на международном военно-техническом форуме "Армия 2018", который пройдёт 21 - 26 августа в подмосковном городе Кубинка в КВЦ "Патриот". Мы будем располагаться в павильоне D, стенд 4В8-5. Помимо стандартной продукции завода, мы покажем новинки кабельной продукции оборонного назначения. Кабели с увеличенной износостойкостью, выдерживающие воздействия крайне агрессивных внешних сред, повышенной гибкости, с расширенным диапазоном температур монтажа и эксплуатации, дополнительно защищенные от внешних механических воздействий, с увеличенным сроком службы и превосходными диэлектрическими свойствами. Также в рамках Форума будет представлен новый каталог "Кабели оборонного назначения", включающий в себя все новинки завода. Приходите на наш стенд обязательно, нам есть чем Вас удивить! Павильон D, стенд 4В8-5.

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