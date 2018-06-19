ЗАО "СПКБ Техно" приглашает посетить свой стенд на "Армия 2018"
ЗАО "СПКБ Техно" приглашает посетить свой стенд на "Армия 2018"
Новости участников портала \\ 07.08.2018 12:25 \\ ЗАО СПКБ Техно \\ Подольск
МО, Кубинка, КВЦ "Патриот", 21-26 августа, павильон D, стенд 4В8-5
Приглашаем посетить наш стенд на международном военно-техническом форуме "Армия 2018", который пройдёт 21 - 26 августа в подмосковном городе Кубинка в КВЦ "Патриот".
Мы будем располагаться в павильоне D, стенд 4В8-5.
Помимо стандартной продукции завода, мы покажем новинки кабельной продукции оборонного назначения. Кабели с увеличенной износостойкостью, выдерживающие воздействия крайне агрессивных внешних сред, повышенной гибкости, с расширенным диапазоном температур монтажа и эксплуатации, дополнительно защищенные от внешних механических воздействий, с увеличенным сроком службы и превосходными диэлектрическими свойствами.
Также в рамках Форума будет представлен новый каталог "Кабели оборонного назначения", включающий в себя все новинки завода.
Приходите на наш стенд обязательно, нам есть чем Вас удивить! Павильон D, стенд 4В8-5.
Новости участников портала
Новая уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой от Smartec c 2 Мп, H.265 и 4 потоками
Новости участников портала \\ 07.08.2018 13:02 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Снизить «вес» видео при его высоком качестве STC-IPM3672A позволяет передовой формат сжатия H.265, обеспечивающий более чем двукратную «экономию» трафика и ресурсов видеосистемы.
Михаил Левчук: Российские школы безопаснее торговых центров
Новости участников портала \\ 06.08.2018 14:33 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
В городах России завершилась проверка торговых центров и мест с массовым пребыванием людей. Масштабные проверки показали, что те или иные нарушения есть почти во всех ТРК. За первый месяц было выявлено 140 000 нарушений противопожарной безопасности.
Новинка Lantech — высокопроизводительный 10-гигабитный коммутатор Ethernet IGS-6416XSFP-12V L2+ с 4-мя слотами SFP+
Новости участников портала \\ 06.08.2018 12:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Интуитивно-понятная настройка и управление IGS-6416XSFP с автоматизацией большинства процессов могут быть реализованы через SNMP и Web-интерфейсы, Telnet и CLI.
Исследование Trend Micro: ландшафт киберугроз во втором квартале 2018
Новости участников портала \\ 03.08.2018 21:13 \\ Trend Micro \\ Москва
Компания Trend Micro предлагает ознакомиться с кратким обзором угроз и трендов распространения вредоносного ПО за II квартал 2018
Новый мегапиксельный вариофокальный объектив марки Fujinon для видеокамер формата 1/2,7”
Новости участников портала \\ 03.08.2018 12:23 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Возможность 10-кратного приближения/удаления объектов делает вариофокальные объективы данной линейки лучшим выбором для видеоконтроля на средних и крупных по площади объектах. Оптическое масштабирование производится вручную путем изменения расстояния между линзами V10x5SR4A-SA2L.
Milestone выпустила обновленное ПО XProtect+ с поддержкой аппаратного ускорения на базе видеокарт NVIDIA
Новости участников портала \\ 02.08.2018 13:50 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Расширены возможности приложения Smart Map (интеллектуальная карта объекта) для программ верхних уровней Milestone XProtect Expert/Corporate.
Премьера Smartec — двухмодульный считыватель для бесконтактного и биометрического контроля доступа
Новости участников портала \\ 01.08.2018 13:20 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Полная совместимость с контроллерами ST-NC120F, ST-NC240F и ST-NC440F марки Smartec позволяет задействовать новые биометрические считыватели ST-FR015ЕM в рамках систем контроля доступа и учета рабочего времени под управлением ПО «Таймекс».
«АРМО-Системы» представила уличные камеры AXIS с PTZ, разрешением 2 Мп и 30-кратным трансфокатором
Новости участников портала \\ 31.07.2018 15:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Четкое и реалистичное изображение при видеосъемке как по линии горизонта, так и выше него обеспечивается усовершенствованной конструкцией купола AXIS Q6125-LE и технологией Sharpdome.
Новая конструкция камер Wisenet для видеонаблюдения во влажной среде
Новости участников портала \\ 30.07.2018 14:10 \\ Tatris \\ Москва
Компания Tatris, на правах официального дистрибьютора Hanwha Techwin, представляет новые камеры наблюдения, которые не подвержены ухудшению изображения из-за конденсации влаги на переднем стекле.
Новые классические доводчики ASSA ABLOY DC103 для дверей массой до 80 кг
Новости участников портала \\ 30.07.2018 12:04 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В ассортименте ASSA ABLOY появились бюджетные шестеренно-реечные доводчики DC103 для гарантированного плавного закрытия створки правых или левых дверей различного назначения, в том числе и противопожарных.
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Новая уличная IP-видеокамера с ИК-подсветкой от Smartec c 2 Мп, H.265 и 4 потоками
АРМО-Системы \\ 07.08.2018 13:02
ЗАО "СПКБ Техно" приглашает посетить свой стенд на "Армия 2018"
ЗАО СПКБ Техно \\ 07.08.2018 12:25
Михаил Левчук: Российские школы безопаснее торговых центров
Аргус-Спектр \\ 06.08.2018 14:33
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новая версия системы ИИ для распознавания документов
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MERLION стал одним из крупнейших участников DISTREE Russia
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Дистрибьютор активно поддержал 15-й форум
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