Высокое качество IDIS покоряет новые высоты для горноспасательного отряда
Высокое качество IDIS покоряет новые высоты для горноспасательного отряда
Новости участников портала \\ 05.12.2017 20:25 \\ IDIS Russia \\ г. Москва
Горноспасательный отряд Rossendale & Pendl выбирает систему видеонаблюдения на базе решений IDIS.
Предисловие
Бесценная помощь волонтёров.
Горноспасательный отряд Rossendale & Pendl — это зарегистрированная благотворительная организация, созданная более чем 40 волонтёрами, включая врачей, фельдшеров и людей любых профессий, имеющих специальные навыки оказания помощи. Входя в состав Национальной службы поиска и спасения Великобритании, сфера деятельности организации охватывает 906 квадратных километров включая Восточный Ланкашир, Пендл, долину Россендейл и часть городского округа Манчестер. На этой территории располагаются скалистые горы, отдаленные болота и пустыри. Реагируя на обращения местного отдела полиции и отдела скорой помощи, служба также принимает входящие звонки от нуждающихся в помощи, помогает в поиске пропавших людей или участвует в работе скорой помощи во время стихийных бедствий или при если доступ к пострадавшим затруднён.
Сложности
Обеспечение безопасности оборудования, спасающего жизни людей.
Горноспасательная служба Rossendale & Pendle имеет два филиала из которых они координируют все свои действия. Транспортные средства, снаряжение и необходимые медикаменты хранятся в здании для обеспечения оперативного доступа к ним членов команды в случае экстренных вызовов. К имуществу службы относятся внедорожники для движения по пересеченной местности, а также подотчетные лекарства, которое требуются для помощи людям в экстренных ситуациях. До недавних пор система наблюдения за зданием для защиты имущества попросту отсутствовала. Но росло понимание необходимости обеспечения сохранности имущества на время отсутствия персонала на объекте и обеспечение документирования всей активности в режиме 24/7. Но для некоммерческой организации, имеющей крайне ограниченный бюджет и полностью зависящей от поддержки волонтёров и благотворительных пожертвований, организовывать службы охраны оказалось бы непосильно дорого.
Предложенное решение
Новейшая система наблюдения пришла на помощь.
Когда компании Secom, лидеру рынка безопасности, стало известно о трудностях, с которыми столкнулся горноспасательный отряд, им стало очень важным предложить свою поддержку. Компания Secom поставила оборудование для организации системы видеонаблюдения на два объекта. Поставщиком передового оборудования высочайшего класса выступила компания IDIS, предложив своё решение с максимальной скидкой. Установка стоила минимальных затрат, а система не требовала дополнительной платы за тех. обслуживание. Предложенное решение включало в себя несколько моделей вандалозащищенных купольных Full HD видеокамер со встроенной ИК-подсветкой, а также мощные DirectIP видеорегистраторы. Установленные DirectIP сетевые видеорегистраторы позволяют подключать до 8 видеокамер к каждому и обеспечивают полосу пропускания 240 к/c для обеспечения отсутствия задержек при трансляции FullHD видеопотока. Система проста в управлении, позволяет пользователям моментально получать все необходимые сведения, чтобы знать о состоянии своих зданий и всей активности на объектах.
Результаты и преимущества
Простота использования и абсолютное спокойствие.
Горноспасательный отряд Rossendale & Pendle получает выгоду от использования системы профессионально обеспечивающей безопасность. Система видеонаблюдения от IDIS обеспечивает отличную отчетность и позволяет соответствовать нормативным требованиям в отношении управления подотчетными лекарственными препаратами. Сервис FEN позволяет членам отряда в реальном времени наблюдать за видеопотоком на объекте с мобильных устройств и из любой точки.
«Выражаем глубокую благодарность командной работе IDIS и Secom, новая система видеонаблюдения помогла поддержать стабильность работы нашей организации, цель которой не зарабатывать деньги, а спасать человеческие жизни, более сотни каждый год. Система была хорошо принята всеми членами нашей команды, дав нам спокойствие и уверенность».
Мартин Едди, волонтёр горноспасательного отряда Rossendale & Pendle.
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