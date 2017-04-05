Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin 1.7.0 с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей ...

Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin 1.7.0 с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей электронной подписи

Новости участников портала \\ 10.04.2017 01:24 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург

В новой версии программы добавлена совместимость с актуальной версией браузера Mozilla Firefox v.52, а также поддержка работы с криптопровайдерами Signal-COM CSP 3.0 и ViPNet CSP 4.2.

В новой версии программы добавлена совместимость с актуальной версией браузера Mozilla Firefox v.52, а также поддержка работы с криптопровайдерами Signal-COM CSP 3.0 и ViPNet CSP 4.2.

 

Москва, 7 апреля 2017 года. – Компания «РЕАК СОФТ», российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, выпустила новую версию программы Blitz Smart Card Plugin 1.7.0.

 

Браузерный плагин Blitz Smart Card Plugin позволяет веб-сайту подписывать документы или проводить аутентификацию пользователей с использованием средств электронной подписи. Поддерживаются токены, смарт-карты и программные криптопровайдеры различных производителей. Blitz Smart Card Plugin совместим с популярными ОС (Windows, Linux, macOS) и веб-браузерами (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Яндекс.Браузер, Спутник).

 

Обновление Blitz Smart Card Plugin своевременно: компания Mozilla в марте 2017 года выпустила новую версию веб-браузера Firefox v.52, в которой отключила поддержку NPAPI-плагинов. В результате пользователи многих российских сайтов, среди которых такие популярные сайты как gosuslugi.ru, mos.ru, nalog.ru, zakupki.gov.ru, теперь не могут использовать Firefox для работы с сайтами, использующими средства электронной подписи для аутентификации или подписания документов.

 

Ключевые особенности Blitz Smart Card Plugin:

 

  1. Прост в установке и обновлении. От пользователя не требуются административные привилегии, перезапуск операционной системы и перезапуск браузера.
  2. Совместим с многими популярными средствами электронной подписи, а не только с ключами какого-либо одного производителя. В настоящий момент поддержаны средства электронной подписи JaCarta, eToken, Рутокен, ESMART, а также криптопровайдеры КриптоПро CSP, ViPNet CSP, Signal-COM CSP.
  3. Использует исключительно штатные функции и программные интерфейсы браузеров.

 

Также компания-разработчик предлагает своим клиентам разместить в интерфейсе установщика плагина и в окне запроса ввода ПИН-кода логотип сайта, а также скорректировать имя плагина. Благодаря этому при загрузке плагина с сайта клиента пользователи будут понимать, что они используют плагин своего сайта и будут видеть соответствующие элементы бренда.

 

Программа Blitz Smart Card Plugin зарегистрирована под номером №843 в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

 

Сайт «РЕАК СОФТ» – https://identityblitz.ru

 

ООО «РЕАК СОФТ» – российский разработчик ПО, специализирующийся на создании программ для обеспечения аутентификации пользователей при доступе к приложениям. Компания создана в 2014 году. Сотрудники компании являются разработчиками Единой системы идентификации и аутентификации, а также сервера аутентификации Blitz Identity Provider. Разработанное «РЕАК СОФТ» программное обеспечение используется в информационных системах таких компаний как АльфаСтрахование, Ингосстрах, Интерфакс, Открытие Факторинг, Ростелеком, Ренессанс Жизнь, Рыбаков Фонд, НПФ Сбербанка и др.

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