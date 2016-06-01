Вышел в свет №6-2016 журнала “Алгоритм безопасности”

Новости участников портала \\ 02.02.2017 15:03 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Специальный номер “Алгоритма безопасности” посвящен новинкам технических средств и систем безопасности. Это ежегодное издание предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками нового оборудования, предлагаемого производителями и поставщиками в России

Вся информация систематизирована и представлена в виде каталога.

Для тех, кто желает быть в курсе всего нового и передового, мы предлагаем заказать номер в редакции или воспользоваться интернет версией №6-2016. Полная версия номера выложена на сайте журнала в разделе “Свежий номер”.

Все подписчики получат журнал в самое ближайшее время. Те, кто не подписан и предпочитают получить печатный экземпляр могут оформить подписку или заказать интересующий номер в редакции по адресу podpiska@algoritm.org

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