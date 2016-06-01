Вышел в свет №6-2016 журнала “Алгоритм безопасности”
Вышел в свет №6-2016 журнала “Алгоритм безопасности”
Новости участников портала \\ 02.02.2017 15:03 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Специальный номер “Алгоритма безопасности” посвящен новинкам технических средств и систем безопасности. Это ежегодное издание предоставляет возможность ознакомиться с техническими характеристиками нового оборудования, предлагаемого производителями и поставщиками в России
Вся информация систематизирована и представлена в виде каталога.
Для тех, кто желает быть в курсе всего нового и передового, мы предлагаем заказать номер в редакции или воспользоваться интернет версией №6-2016. Полная версия номера выложена на сайте журнала в разделе “Свежий номер”.
Все подписчики получат журнал в самое ближайшее время. Те, кто не подписан и предпочитают получить печатный экземпляр могут оформить подписку или заказать интересующий номер в редакции по адресу podpiska@algoritm.org
www.algoritm.org +7 (812) 331 12 60 redaktor@algoritm.org
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Новости участников портала
Последний снегопад скидок и подарков от компании «Дельта»
Новости участников портала \\ 02.02.2017 13:47 \\ «Дельта» \\ Москва
С16 по 28 февраля 2017 года оформите заявку на монтаж комплекта IT-охраны в компании «Дельта» и получите приятный бонус
Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 02.02.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры IPEYE-HB2-R-2.8-12-02.
«Бесплатный проект на Юнитроник 496М» продлен до конца февраля 2017
Новости участников портала \\ 01.02.2017 16:31 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
Компания «ЮНИТЕСТ» объявляет о продлении акции – «Бесплатный проект на Юнитроник 496М в Новом году».
Pyronix в ГК "АНГАРЕЙОН"!
Новости участников портала \\ 01.02.2017 15:27 \\ ООО "Ангарейон-СБ" \\ Москва
ГК "Ангарейон" - получила статус авторизованного дилера по продукции Pyronix Hikvision. www.angareyon.ru
Beward BD3670FL2 - 6 Мп Fisheye IP-камера
Новости участников портала \\ 01.02.2017 14:43 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новая 6.0-мегапиксельная панорамная IP-видеокамера BD3670FL2 с ИК-подсветкой от Beward обеспечивает видео сверхвысокой четкости (благодаря панорамному обзору 180°/360°).
Юпитер: «Дело о краже ювелирных изделий»
Новости участников портала \\ 01.02.2017 13:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
9 октября 2016 в 9:13 утра на пульт дежурной охраны в городе Оса Пермского края с ППКОП «Юпитер» поступил сигнал тревоги из ювелирного магазина «Галантерея».
STELBERRY и компания «Видеоглаз» анонсируют уличные абонентские панели S-125 и S-135
Новости участников портала \\ 01.02.2017 13:02 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодные абонентские панели STELBERRY S-125 и STELBERRY S-135 предназначены для оперативной диспетчерский связи, а купить их можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Обе новинки выполнены в металлических корпусах с защитой IP64, они имеют защитные козырьки с резиновыми прокладками и могут крепиться в любое удобное место. Обе модели оснащены кнопками вызова, а STELBERRY S-135 имеет встроенное реле для управления электро-замками, шлагбаумами и т.п.
Новые IP-коммутаторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.02.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу неуправляемых IP-коммутаторов HikVision DS-3E0326P-E и DS-3E0109P-E.
Macroscop выпустил новое программное обеспечение версии 2.2
Новости участников портала \\ 31.01.2017 17:51 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Компания Macroscop, занимающаяся разработкой и выпуском программного обеспечения для сетевых видеокамер, а также модулей интеллектуального видеонаблюдения и сетевых видеорегистраторов, сообщила о выходе нового ПО.
Новинка Smartec для системы СКУД — устройство разблокировки двери аварийного выхода
Новости участников портала \\ 31.01.2017 13:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В случае наступления нештатной ситуации на объекте (пожар, техническая авария и др.) устройства ST-ER116TSL-GN позволяют значительно ускорить выход людей из помещений, в которых установлена система СКУД, поскольку с их помощью можно мгновенно разблокировать электрозамок двери эвакуационного выхода.
Другие новости
Последний снегопад скидок и подарков от компании «Дельта»
«Дельта» \\ 02.02.2017 13:47
Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 02.02.2017 11:09
«Бесплатный проект на Юнитроник 496М» продлен до конца февраля 2017
ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ 01.02.2017 16:31
Новости
ТБ Форум 2017: конференция SecuRetail собирет топ-менеджеров розничной индустрии
Выставки \\ 02.02.2017
В рамках ТБ Форума 2017 при поддержке журнала «МОЛЛ» и АНО ДПО «НИЦКБ» 8 февраля пройдет конференция "SecuRetail: Комплексная безопасность торговых центров и ритейла".
Российские города и промышленность готовы к переходу на «умную» энергетику
Выставки \\ 27.01.2017
30-31 марта 2017 года в Москве пройдет Smart Energy Summit, который объединит на площадке более 300 участников из нескольких стран мира. Основной темой саммита станет «умная» генерация и внедрение инновационных технологий для рационального использования энергетических ресурсов.
ТБ Форум 2017: в практикуме по транспортной безопасности метрополитенов выступит Андрей Кичигин (Московский метрополитен)
Выставки \\ 27.01.2017
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме "Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности метрополитенов.
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд