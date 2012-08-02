Выберите свое обновление серии Ultimate от компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ"
Выберите свое обновление серии Ultimate от компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ"
Новости участников портала \\ 22.08.2018 14:09 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Камера нового семейства STC-HDX3585 Ultimate - еще один результат активного обновления линейки. Выбирая эту видеокамеру Вы обеспечите поддержку существующих стандартов трансляции по коаксиалу, особо высокую чувствительность и точность цветопередачи.
Камера нового семейства STC-HDX3585 Ultimate - еще один результат активного обновления линейки. Выбирая эту видеокамеру Вы обеспечите поддержку существующих стандартов трансляции по коаксиалу, особо высокую чувствительность и точность цветопередачи.
Видеокамера STC-HDX3585 поддерживает все существующие на данный момент стандарты трансляции HD видеосигнала по коаксиальному кабелю. Построена на 2 Мп КМОП-матрице Sony Starvis™ IMX290, имеет моторизованный варифокальный объектив 2.8-12 мм и оснащена аппаратным WDR 120 дБ.
- КМОП-матрица 1/2.8’’ 2 Мп Sony Starvis™ IMX290
- Поддержка форматов EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H
- Разрешение 1080p/720p/ 960H при 30к/с
- Минимальная освещенность: 0.005/0 лк (цвет/ч./б. с вкл. ИК-подсветкой)
- ИК-подсветка (до 15 м)
- Аппаратный WDR
- Моторизованный объектив 2.8-12 мм
- Цифровое шумоподавление 2D/3D DNR
- Управление по коаксиальному кабелю (UTC)
- Вандалозащищённый корпус IP66
- Питание 12В пост. тока или 24В перем. тока
Поддержка нескольких форматов – EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H
Камеры нового семейства STC-HDX Ultimate поддерживают все существующие на данный момент стандарты трансляции HD видеосигнала по коаксиальному кабелю. Камеры можно подключить к любому видеорегистратору с BNC интерфейсом как в цифровом формате, используя стандарты HD-SDI и EX-SDI, так и в аналоговом высокого разрешения AHD, HD-TVI, HD-CVI. Также поддерживается подключение к видеорегистраторам с композитным аналоговым видеовходом стандартного разрешения 960H. Вывод цифрового и аналогового видеосигнала осуществляется через раздельные BNC выходы. При выборе стандартов высокой четкости EX-SDI, AHD, HD-TVI, HD-CVI достигается возможность трансляции сигнала на расстояния до 500 м без промежуточного усиления (при использовании кабеля RG6/U). Максимальная дистанция трансляции для стандарта HD-SDI составляет 100-120 метров (при использовании кабеля RG6/U).
Моторизованный объектив
Наличие моторизованного объектива 2.8~12 мм позволяет настроить фокусное расстояние и фокусировку наиболее точным образом при удаленном доступе на камеру по протоколу UTC (безнеобходимости физического доступа к камере), а также с помощью джойстика входящего в комплект. Данная возможность также полезна для упрощения регламентной коррекции фокусировки, требующейся в процессе эксплуатации камеры.
Переключение «день/ночь»
Переключение режима работы камеры «день/ночь» можно настраивать как по уровню освещенности, так и по длительности задержки смены режима освещения. Последнее позволяет избежать нежелательной реакции камеры на кратковременные перепады освещенности. В условиях отсутствия освещения на объекте STC-HDX3585 Ultimate активирует работу 30 встроенных ИК-светодиодов и обеспечивает дальность ИК-подсветки до 15 метров.
Цифровое шумоподавление
Функция цифрового шумоподавления 2D/3D DNR с анализом смежных кадров позволяет получить более качественное изображение в условиях пониженной освещенности. Помимо улучшения визуального восприятия этот режим позволяет экономить до 70% дискового пространства видеорегистратора при записи.
Аппаратный широкий динамический диапазон (WDR )
При активации функции широкого динамического диапазона WDR (120 дБ), камера задействует каждые 2 формируемых КМОП-матрицей кадра (50 к/с) для формирования итогового видеопотока со скоростью 25 к/с, что обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной/фоновой засветке и т.д.
Настройка камеры по коаксиальному кабелю
Настройка STC-HDX3585 Ultimate производится с помощью системы экранных меню, доступной при использовании внешнего, подключаемого пульта, идущего в комплекте, а также по стандарту UTC который позволяет управлять OSD камеры по коаксиальному кабелю, не требуя прокладки дополнительного управляющего кабеля (кроме HD-SDI, EX-SDI).
Всепогодное исполнение
STC-HDХ3585 Ultimate способна работать в различных климатических условиях при температурах от -40 до +50 °С благодаря встроенному обогревателю и вентилятору. Вандалоустойчивый корпус имеет степень климатической защиты IP66.
Другие специальные возможности
Режим медленного электронного затвора позволяет значительно увеличить чувствительность камеры в условиях экстремально низких уровней освещенности.
Видеокамеру STC-HDX3585 Ultimate можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".
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