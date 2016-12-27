Встречайте в компании «Видеоглаз» регистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA с технологией ...

Новости участников портала \\ 23.01.2017 13:01 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Долгожданная новинка – 4х канальный видеорегистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA скоро поступит в продажу в компании «Видеоглаз». Модель поддерживает интеграционную технологию WARP и работает с камерами до 5 Мп, обеспечивая их питанием по PoE. Видеонаблюдение может вестись в два потока.

Компания Smartec сообщила о скором начале продаж 4х канального видеорегистратора STNR-0460 из серии DELTA. Уже известно, что новинка поддерживает технологию WARP, то есть что она легко интегрируется с другими NVR – при условии, что они также поддерживают эту технологию. Поддержка WARP означает, что вы сможете удаленно конфигурировать параметры устройств и просматривать видео через интерфейсы друг друга. Для этого нужно только назначить управляющий (главный) NVR регистратор, который и возьмет на себя функции терминала.

Приобретение дополнительного оборудования и установка специализированного ПО – не нужны.

Видеорегистратор Smartec STNR-0460 поддерживает поканальную запись в два потока с четырех IP камер разрешением до 5 Мп, «попутно» обеспечивая их электропитанием по типу PoE.

Поскольку для удаленного доступа к архиву и к текущему видео нужно только настроить работу по сети и скачать соответствующее приложение для мобильных устройств на iOS и Android – удобно настроить основные потоки видео под архивирование и под «живой» просмотр, а дополнительный оптимизировать под сетевой доступ.

Новинка от Smartec имеет широчайшие возможности в плане хранения видеозаписей, а также их резервного копирования. К примеру, вы можете создать архив на внутреннем жестком диске требуемой емкости, на внешних хранилищах типа iSCSI / e-SATA и на USB накопителях. В архив видеорегистратора STNR-0460 можно перейти буквально по одному клику, а поиск нужного фрагмента видео осуществляется легко и быстро с помощью специальных smart-опций.

Для полного раскрытия возможностей регистратора Smartec STNR-0460 рекомендуется использовать программное обеспечение Titanium 2.0 на 128 каналов, которое входит в комплект поставки. На основе этого ПО вы сможете создать мульти-гибридную систему с числом каналов до 128, вам будет доступен удобный пользовательский интерфейс, вы сможете одновременно просматривать «живое» видео, выполнять поиск в архиве и т.п. За более подробными сведениями о функционале нового видеорегистратора Smartec STNR-0460 обращайтесь в компанию «Видеоглаз» или к производителю.