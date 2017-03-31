Вся линейка продуктов Вокорд включена в Реестр отечественного ПО
Вся линейка продуктов Вокорд включена в Реестр отечественного ПО
Новости участников портала \\ 05.04.2017 14:24 \\ Вокорд \\ Москва
Вся линейка продуктов компании Вокорд – одного из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации – включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО).
Москва, 5 апреля 2017 года. Вся линейка продуктов компании Вокорд – одного из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») – включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО).
Системы обеспечения безопасности VOCORD FaceControl, VOCORD FaceControl 3D, VOCORD Traffic и софтверные продукты VOCORD Tahion, VOCORD Phobos, а также первое универсальное специализированное программное обеспечение для детального системного анализа фото- и видеоматериалов ВОКОРД Видеоэксперт, были признаны соответствующими требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года.
Ссылка на Реестр: https://reestr.minsvyaz.ru.
Особо отметим, что технологическая база находится на собственной производственной площадке компании Вокорд, где осуществляется разработка, финальная сборка и тестирование каждой единицы продукции. Таким образом, включение всей линейки решений компании Вокорд в Реестр подтверждает, что программное обеспечение является отечественным и может без ограничений приобретаться для государственных и муниципальных нужд.
Напомним, что во всех продуктах компании используются оригинальные (патентованные) технологии обработки видеоизображения. Алгоритмы распознавания, разработанные специалистами Вокорда, неоднократно признаны лучшими в мире. Так, система биометрического распознавания лиц VOCORD FaceControl сегодня не имеет альтернативы на отечественном рынке – как с точки зрения функционала, так и по высокой результативности работы во многих областях применения, например – в местах массового прохода людей.
Решения компании Вокорд задействованы в обеспечении безопасности объектов разного уровня сложности, в частности, на транспортных узлах (вокзалах, метро) и стадионах. Биометрические системы распознавания востребованы государственными структурами, среди которых: ФСБ РФ, ФСО РФ, МВД РФ, городские администрации. Также системы VOCORD FaceControl находят свое применение в банковской сфере и в розничной торговле.
«У нас есть опыт поставок оборудования и ПО в государственные органы. Как производитель, мы проходили процедуры сертификации и продуктов, и производства. Это вполне оправдано, учитывая и сложность продуктов, и важность задач, которые они решают. Включение всех наших решений в Реестр отечественного ПО дает Вокорду дополнительные возможности участия в оборонных заказах и государственных тендерах на поставку программных продуктов предприятиям и организациям, которым предписано пользоваться российским ПО», – подчеркнули в компании Вокорд.
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