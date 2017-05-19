Возобновляем еженедельные бесплатные обучающие семинары
Возобновляем еженедельные бесплатные обучающие семинары
Новости участников портала \\ 23.05.2017 16:42 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва
Спешим сообщить вам, что «РусГард» возобновляет свои еженедельные бесплатные обучающие семинары.
Возобновляем еженедельные бесплатные обучающие семинары
Уважаемые партнеры, друзья!
Спешим сообщить вам, что «РусГард» возобновляет свои еженедельные бесплатные обучающие семинары.
Первый состоится уже 25.05.17, по адресу: Москва, Сигнальный проезд, д.19
С картой проезда Вы можете ознакомиться, перейдя по этой ссылке:
Подробности наших встреч и предварительная запись:
http://www.rgsec.ru/support/seminar
Приходите, мы всегда рады видеть вас!
http://www.rgsec.ru/news/news-109.html
Новости участников портала
Охрана и мониторинг крупных городских предприятий
Новости участников портала \\ 23.05.2017 14:08 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Безопасность и антитеррористическая защита крупных городских предприятий и объектов городской инфраструктуры – этой актуальной теме посвящен №2-2017 журнала “Алгоритм безопасности”.
Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» – «арктический» термокожух STH-6230DL-PSU2
Новости участников портала \\ 23.05.2017 11:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Термокожух Smartec STH-6230DL-PSU2 рассчитан на «арктическое» видеонаблюдение и может поддерживать работу камеры при температурах до -70 градусов. Новинка с семью обогревателями, которая поступила в продажу по относительно низкой цене в компании «Видеоглаз», имеет ИК подсветку на 120 метров и не допускает работу камеры, не прогретой хотя бы до -10 градусов.
Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.05.2017 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-CVI видеокамер Dahua SD50131I-HC и DH-HAC-HFW2200EP-0280B.
Новая PTZ AHD видеокамера SATVISION!
Новости участников портала \\ 22.05.2017 21:11 \\ Satvision \\ Самара
Компания SATVISION сообщает Вам о поступлении новой скоростной PTZ AHD видеокамеры SVC-SD2092V.
Бюджетные камеры не исключают высокие характеристики
Новости участников портала \\ 22.05.2017 18:39 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва
Новинка Alteron by Smartec - линейка видеокамер стандарта AHD семейства Eco. Объекты со скромным бюджетом смогут воспользоваться качественными видеокамерами с разрешением 720р или 1080р при 25 к/с. Розничная стоимость новинки составляет всего 2 980 рублей.
Юпитер: "дело о сгоревших валенках"
Новости участников портала \\ 22.05.2017 16:55 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Январским морозным вечером на телефоны сотрудников ООО "РегионСпецСервис" с одного из объектов на строительной площадке Урала поступило тревожное сообщение «ПОЖАР». Благодаря контрольной панели ППКОП «Юпитер» пожара удалось избежать.
Новые терминалы Safran MorphoAccess VP для биометрического контроля доступа по отпечаткам и рисунку вен пальцев
Новости участников портала \\ 22.05.2017 14:41 \\ АРМО-Системы \\ Москва
MorphoAccess VP впускается в двух модификациях: Bio и Dual, отличие которых друг от друга заключается в отсутствии и наличии считывателя карт доступа MIFARE/DESFire соответственно.
Новый HD-AHD видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.05.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-AHD видеорегистратора EverFocus PARAGON-FHD32x4.
Компания «Видеоглаз» информирует: SIGUR полностью соответствует требованиям РФ к СКУД
Новости участников портала \\ 22.05.2017 10:49 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Программно-аппаратные комплексы управления доступом SIGUR полностью соответствуют требованиям постановления РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 из раздела III. СКУД SIGUR, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене, обеспечивают требуемый уровень контроля прохода и взаимодействие с другими подсистемами, а также имеют все перечисленные в постановлении функции по защите, по разрешениям / запретам, по сохранению настроек и т.п.
Волонтеров и журналистов приглашает на курсы по безопасности АНО «Русская гуманитарная миссия»
Новости участников портала \\ 21.05.2017 23:52 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург
АНО «Русская гуманитарная миссия» ведет набор на курсы сразу по двум направлениям: для представителей СМИ и для добровольцев.
Другие новости
Возобновляем еженедельные бесплатные обучающие семинары
ЗАО "РусГард" \\ 23.05.2017 16:42
Охрана и мониторинг крупных городских предприятий
ООО "Алгоритм безопасности" \\ 23.05.2017 14:08
Новости
ТБ Форум 2018: конференция SecuFinance – в центре внимания экспертов по безопасности банков
Выставки \\ 23.05.2017
Руководители департаментов безопасности крупнейших банков России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.
ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков
Выставки \\ 22.05.2017
Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.
Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA
Выставки \\ 19.05.2017
Москва, 18 мая 2017 года. — Первым финалистом проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), стал Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов информационной безопасности, эксперт ассоциации BISA.
Статьи
Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".
Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.
Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana
Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.
СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec
Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.