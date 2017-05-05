Возможности SIGUR представят на выставке «Центр безопасности. 2017» в Минске

Возможности SIGUR представят на выставке «Центр безопасности. 2017» в Минске

Возможности SIGUR представят на выставке «Центр безопасности. 2017» в Минске

Новости участников портала \\ 18.05.2017 13:10 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород

Возможности SIGUR будут представлены на выставке-форуме «Центр безопасности. 2017», которая пройдет в Минске 24 и 25 мая 2017 года.

Возможности SIGUR будут представлены на выставке-форуме «Центр безопасности. 2017», которая пройдет в Минске 24 и 25 мая 2017 года.

На стенде С2 специалисты нашего партнёра компании ООО «Совершенные системы» расскажут о возможностях и новых функциях системы SIGUR:

  • идентификации по распознаванию лица на базе нейронных сетей,
  • алкотестировании,
  • интеграции с беспроводными замками,
  • системами видеонаблюдения,
  • охранно-пожарными системами и многом другом.

В целом компания «Совершенные системы» покажет на мероприятии новейшие интеллектуальные интегрированные решения СКУД, СВН и ОПС, которые позволяют выстраивать целостную инфраструктуру безопасности на объектах любого масштаба.

Вход на выставку для зарегистрированных пользователей бесплатный. Пройти регистрацию и получить билет можно на этой странице, заполнив анкету посетителя.

 

Напомним, что крупнейшая отраслевая выставка Республики Беларусь, посвященная развитию технологий безопасности, - «Центр безопасности. 2017» - пройдет 24-25 мая 2017 года в Минске во ВУП «Республиканская художественная галерея» (Дворец Искусства) по адресу: ул. Козлова, 3. Начало — в 10.00.

 

info@sigursys.com

www.sigursys.com

Новости участников портала

Архив RSS
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 18.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-PFW8601P-A180 и DH-SD59225U-HNI.

Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №1-2017 выложен в архив

Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №1-2017 выложен в архив

Новости участников портала \\ 17.05.2017 15:42 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

В номере: биометрия - критерии выбора и надежности глазами производителей, проектировщиков и инсталляторов. Видеонаблюдение для СКУД. Рассмотрены вопросы мониторинга и предоставления услуг пультовой охраны.

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 17.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ.

Новый HD-CVI видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новый HD-CVI видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 16.05.2017 11:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении нового HD-CVI видеорегистратора RVi-R16LB-C V.2.

Оборудование Ezviz в ТД «Лидер-СБ»

Оборудование Ezviz в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 15.05.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Ezviz, который вывела на российский рынок компания Hikvision.

Новые видеорегистраторы Vidstar в ТД «Лидер-СБ»

Новые видеорегистраторы Vidstar в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 12.05.2017 10:58 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Vidstar VSR-0460-ATC-L (5 in 1) и VSR-0461-ATC (5 in 1).

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 11.05.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis Q6000-E 50HZ MK II и Axis Q6042-C 60HZ.

«АРМО-Системы» начала поставлять термокожухи для видеокамер с защитой IP68 и ИК-подсветкой до 120 м

«АРМО-Системы» начала поставлять термокожухи для видеокамер с защитой IP68 и ИК-подсветкой до 120 м

Новости участников портала \\ 10.05.2017 11:50 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Мощный ИК-прожектор термокожуха обеспечивает равномерную подсветку объектов видеосъемки на расстояниях до 120 метров от камеры за счет использования 12 светодиодов с узко- и широкоугольными линзами.

Новый прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD в ТД «Лидер-СБ»

Новый прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 10.05.2017 11:23 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» обращает ваше внимание на прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD.

SIGUR соответствует всем требованиям постановления правительства РФ № 969 от 26.09.2016

SIGUR соответствует всем требованиям постановления правительства РФ № 969 от 26.09.2016

Новости участников портала \\ 05.05.2017 15:46 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород

Система контроля и управления доступом SIGUR полностью соответствует требованиям к функциональным свойствам системы, которые предъявляет постановление правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 в разделе III «Требования к функциональным свойствам технических систем и средств контроля доступа».

Другие новости

Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 18.05.2017 11:37

Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №1-2017 выложен в архив

ООО "Алгоритм безопасности" \\ 17.05.2017 15:42

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 17.05.2017 11:37

Новости

ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям

ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям

Выставки \\ 17.05.2017

Подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства подписана вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком.

День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске

День передовых техноголий Росгвардии и МВД РФ в Красноармейске

Выставки \\ 12.05.2017

Уважаемые коллеги!

Баку на один день станет столицей информационной безопасности

Баку на один день станет столицей информационной безопасности

Выставки \\ 10.05.2017

25 мая в Баку впервые состоится крупнейшая международная конференция для русскоговорящих безопасников - “Код информационной безопасности”

Статьи

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.

вверх