Возможности SIGUR представят на выставке «Центр безопасности. 2017» в Минске

Новости участников портала \\ 18.05.2017 13:10 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород

Возможности SIGUR будут представлены на выставке-форуме «Центр безопасности. 2017», которая пройдет в Минске 24 и 25 мая 2017 года.

Возможности SIGUR будут представлены на выставке-форуме «Центр безопасности. 2017», которая пройдет в Минске 24 и 25 мая 2017 года.

На стенде С2 специалисты нашего партнёра компании ООО «Совершенные системы» расскажут о возможностях и новых функциях системы SIGUR:

идентификации по распознаванию лица на базе нейронных сетей,

алкотестировании,

интеграции с беспроводными замками,

системами видеонаблюдения,

охранно-пожарными системами и многом другом.

В целом компания «Совершенные системы» покажет на мероприятии новейшие интеллектуальные интегрированные решения СКУД, СВН и ОПС, которые позволяют выстраивать целостную инфраструктуру безопасности на объектах любого масштаба.

Вход на выставку для зарегистрированных пользователей бесплатный. Пройти регистрацию и получить билет можно на этой странице, заполнив анкету посетителя.

Напомним, что крупнейшая отраслевая выставка Республики Беларусь, посвященная развитию технологий безопасности, - «Центр безопасности. 2017» - пройдет 24-25 мая 2017 года в Минске во ВУП «Республиканская художественная галерея» (Дворец Искусства) по адресу: ул. Козлова, 3. Начало — в 10.00.

info@sigursys.com

www.sigursys.com