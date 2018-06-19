Восточный экономический Форум под защитой Стрельца!

Новости участников портала \\ 14.09.2018 19:35 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

Во Владивостоке состоялось одно из ведущих международных событий в области бизнеса и глобальной экономики. Безопасность мероприятия была обеспечена Радиосистемой охранно-пожарной сигнализации, оповещения, локализации и пейджинга СТРЕЛЕЦ-ПРО.

С 11 по 13 сентября во Владивостоке состоялось одно из ведущих международных событий в области бизнеса и глобальной экономики. По составу и уровню делегаций Форум стал самым масштабным и представительным за последние 4 года.

Безопасность мероприятия была обеспечена Радиосистемой охранно-пожарной сигнализации, оповещения, локализации и пейджинга СТРЕЛЕЦ-ПРО.





После анализа рынка систем безопасности было решено использовать радиоканальную систему охранно-пожарной сигнализации Стрелец-ПРО, поскольку она позволяет создавать системы большой емкости на распределенных объектах без прокладки проводов и соответствует всем действующим техническим нормам российского и европейского законодательства в области пожарной безопасности.

Стрелец-ПРО- это:

1.Надежность: Система должна обеспечивать отсутствие ложных тревог. Эвакуировать руководителей стран во время важнейших переговоров из-за ложной пожарной тревоги недопустимо.

2. Помехозащищенность: На Форуме столь высокого уровня всегда функционирует большое количество приемопередающей радиоаппаратуры и другой техники, создающей значительные помехи. В таких условиях система должна обеспечить не только стабильную работу, но и отсутствие ложных тревог, гарантированное обнаружение факторов пожара и доставку тревожного сообщения на пост наблюдения.

3. Минимальное время на инсталляцию системы: Без вывода объекта из эксплуатации. На оснащение помещения всеми необходимыми инженерными системами отводилось около месяца.

4. Графическое ПО: Необходимо программное обеспечение, позволяющее отображать информацию на посту наблюдения на графических планах с точностью до каждого адресного элемента системы.

Мероприятия Форума проходили на острове Русский в корпусах Дальневосточного Федерального университета, площадки и тематические зоны которого, общей площадью 60000 кв. м., находились под защитой системы «Стрелец-ПРО».

Система была сконфигурирована и установлена на объекте, монтаж и пусконаладочные работы были проведены в кратчайшие сроки.

ВЭФ далеко не первый объект такого высокого уровня, на котором установлены устройства системы «Стрелец-ПРО». Нам доверяют: Петербургский международный экономический форум, Саммит «Большой двадцатки» в Петербурге, Саммит «Каспийской пятерки» в Астрахани, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи, международный Форум «Армия» в Кубинке.

Более того, системы «Стрелец-ПРО» широко используют и в Европе: Биг-Бен, Дворец королевы в Шотландии, Королевский театр Бельгии, здания университетов Оксфорда и Итона, аэропорт Франкфурт-на-Майне и многие другие.



По материалам: PrimaMedia.ru



