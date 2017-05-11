Волонтеров и журналистов приглашает на курсы по безопасности АНО «Русская ...
Волонтеров и журналистов приглашает на курсы по безопасности АНО «Русская гуманитарная миссия»
Новости участников портала \\ 21.05.2017 23:52 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург
АНО «Русская гуманитарная миссия» ведет набор на курсы сразу по двум направлениям: для представителей СМИ и для добровольцев.
АНО «Русская гуманитарная миссия» ведет набор на курсы сразу по двум направлениям: для представителей СМИ и для добровольцев. На курс для журналистов (репортеров, операторов и др.) «Основы безопасности в зонах чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов для представителей СМИ», который пройдет 1 июня — 6 июня2017 года, приглашаются лица, достигшие 18-летнего возраста, работающие в зонах чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.
В результате прохождения курса и выполнения практических заданий журналисты получат знания и навыки, которые помогут им безопасно выполнять работы в зонах чрезвычайных ситуаций и гуманитарных кризисов, что позволит уменьшить количество несчастных случаев с их участием. Курс для журналистов организован совместно с Международным Комитетом Красного Креста.
На курс «Основы безопасности и эффективной организации работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций и при проведении гуманитарных операций», который состоится 30 июня — 5 июля 2017 года, приглашаются лица, достигшие 18-летнего возраста, занимающиеся либо планирующие заниматься добровольческой (волонтерской) деятельностью в сфере оказания помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.
Продолжительность обучения — 6 дней: 5 дней — теоретические и практические занятия в помещении (г. Москва), 1 день — тренинг в полевых условиях (Московская область).
Претендентам следует заполнить анкету на сайте РГМ (http://rhm.agency/kursy-rgm.html) и направить ее на e-mail info@rhm.agency. Зачисление на курс производится по итогам рассмотрения анкеты и последующего собеседования (приглашение на собеседование направляется на указанный адрес электронной почты). Лица, зачисленные на курс, обучаются бесплатно.
Преимущества при отборе на обучение по программе «Основы безопасности и эффективной организации работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций и при проведении гуманитарных операций» имеют волонтеры с опытом участия в гуманитарных операциях, имеющие рекомендации от добровольческих (волонтерских) организаций.
При реализации проекта «Основы безопасности и эффективной организации работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций и при проведении гуманитарных операций» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
Контактная информация
Никитина Людмила
Дирекция внешних связей
АНО «Русская гуманитарная миссия»
+79175757105
Программы курсов: http://rhm.agency/kursy-rgm.html
Новости участников портала
Приглашаем на бесплатный семинар «IDIS – передовые комплексные системы видеонаблюдения»
Новости участников портала \\ 19.05.2017 18:06 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
передовые комплексные системы видеонаблюдения». Встреча пройдет 25 мая с 11-00 до 14-00 в офисе «Амиком», по адресу: Москва, пл. Журавлёва, д. 2, стр . 2.
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.05.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D222 PRO и SVI-S342V PRO.
Возможности SIGUR представят на выставке «Центр безопасности. 2017» в Минске
Новости участников портала \\ 18.05.2017 13:10 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
Возможности SIGUR будут представлены на выставке-форуме «Центр безопасности. 2017», которая пройдет в Минске 24 и 25 мая 2017 года.
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-PFW8601P-A180 и DH-SD59225U-HNI.
Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №1-2017 выложен в архив
Новости участников портала \\ 17.05.2017 15:42 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В номере: биометрия - критерии выбора и надежности глазами производителей, проектировщиков и инсталляторов. Видеонаблюдение для СКУД. Рассмотрены вопросы мониторинга и предоставления услуг пультовой охраны.
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.05.2017 11:37 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis P5415-E 60HZ и Axis P5534 60HZ.
Новый HD-CVI видеорегистратор RVi в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.05.2017 11:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении нового HD-CVI видеорегистратора RVi-R16LB-C V.2.
Оборудование Ezviz в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.05.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Ezviz, который вывела на российский рынок компания Hikvision.
Новые видеорегистраторы Vidstar в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.05.2017 10:58 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Vidstar VSR-0460-ATC-L (5 in 1) и VSR-0461-ATC (5 in 1).
Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 11.05.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Axis Q6000-E 50HZ MK II и Axis Q6042-C 60HZ.
Другие новости
Новый HD-AHD видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 22.05.2017 11:08
Волонтеров и журналистов приглашает на курсы по безопасности АНО «Русская гуманитарная миссия»
LV Systems \\ 21.05.2017 23:52
Новости
ТБ Форум 2018: производители получают прямой доступ к ИБ-руководителям крупнейших банков
Выставки \\ 22.05.2017
Согласно результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний годовой бюджет банков на кибербезопасность достигает $58 млн: это в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.
Определился первый финалист Кибербаталий — совместного проекта InfoWatch, Сколково и BISA
Выставки \\ 19.05.2017
Москва, 18 мая 2017 года. — Первым финалистом проекта в области информационной безопасности «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA), стал Фарит Музипов, председатель правления некоммерческого партнерства специалистов информационной безопасности, эксперт ассоциации BISA.
ТБ Форум 2018: эксперты госкорпораций подтверждают свое участие в мероприятии по BIM-технологиям
Выставки \\ 17.05.2017
Подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства подписана вице-премьером Правительства России Дмитрием Козаком.
Статьи
Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".
Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.
Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana
Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.
СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec
Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.