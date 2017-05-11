Волонтеров и журналистов приглашает на курсы по безопасности АНО «Русская ...

Новости участников портала \\ 21.05.2017 23:52 \\ LV Systems \\ Санкт-Петербург

АНО «Русская гуманитарная миссия» ведет набор на курсы сразу по двум направлениям: для представителей СМИ и для добровольцев.

АНО «Русская гуманитарная миссия» ведет набор на курсы сразу по двум направлениям: для представителей СМИ и для добровольцев. На курс для журналистов (репортеров, операторов и др.) «Основы безопасности в зонах чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов для представителей СМИ», который пройдет 1 июня — 6 июня2017 года, приглашаются лица, достигшие 18-летнего возраста, работающие в зонах чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.

В результате прохождения курса и выполнения практических заданий журналисты получат знания и навыки, которые помогут им безопасно выполнять работы в зонах чрезвычайных ситуаций и гуманитарных кризисов, что позволит уменьшить количество несчастных случаев с их участием. Курс для журналистов организован совместно с Международным Комитетом Красного Креста.

На курс «Основы безопасности и эффективной организации работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций и при проведении гуманитарных операций», который состоится 30 июня — 5 июля 2017 года, приглашаются лица, достигшие 18-летнего возраста, занимающиеся либо планирующие заниматься добровольческой (волонтерской) деятельностью в сфере оказания помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и вооруженных конфликтов.

Продолжительность обучения — 6 дней: 5 дней — теоретические и практические занятия в помещении (г. Москва), 1 день — тренинг в полевых условиях (Московская область).

Претендентам следует заполнить анкету на сайте РГМ (http://rhm.agency/kursy-rgm.html) и направить ее на e-mail info@rhm.agency. Зачисление на курс производится по итогам рассмотрения анкеты и последующего собеседования (приглашение на собеседование направляется на указанный адрес электронной почты). Лица, зачисленные на курс, обучаются бесплатно.

Преимущества при отборе на обучение по программе «Основы безопасности и эффективной организации работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций и при проведении гуманитарных операций» имеют волонтеры с опытом участия в гуманитарных операциях, имеющие рекомендации от добровольческих (волонтерских) организаций.

При реализации проекта «Основы безопасности и эффективной организации работы добровольцев в зоне чрезвычайных ситуаций и при проведении гуманитарных операций» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».

Контактная информация

Никитина Людмила

Дирекция внешних связей

АНО «Русская гуманитарная миссия»

+79175757105

lyudmila.nikitina@rhm.agency

Программы курсов: http://rhm.agency/kursy-rgm.html