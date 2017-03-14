Вокорд: новое комплексное решение для контроля и управления доступом на базе ...
Вокорд: новое комплексное решение для контроля и управления доступом на базе системы распознавания лиц VOCORD FaceControl
Новости участников портала \\ 16.03.2017 16:23 \\ Вокорд \\ Москва
Компания Вокорд – один из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации – выводит на рынок «коробочное» решение для СКУД на базе технологии биометрического распознавания лиц VOCORD FaceControl
Москва, 16 марта 2017 года. Компания Вокорд – один из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; резидент фонда «Сколково») – выводит на рынок «коробочное» решение для организации систем контроля и управления доступом на базе технологии биометрического распознавания лиц VOCORD FaceControl.
Программно-аппаратная платформа VOCORD FaceControl поставляется в двух вариантах: как автономная система, которая устанавливается непосредственно на мощностях заказчика, либо работает по принципу облачного сервиса. Решение максимально универсально: VOCORD FaceControl работает с любыми цифровыми камерами (в том числе, подключаемыми по USB). Кроме того, система поддерживает автономную работу или транслирует данные по сети в реальном времени.
Программно-аппаратная платформа имеет высокую точность распознавания, и благодаря нейросетевому алгоритму, который неоднократно признавался лучшим в мире на тестовой он-лайн площадке MegaFace, идентификация происходит менее чем за секунду.
Особо отметим, что в данное решение встроена функция Face Liveness Detection (так называемый «тест на живость»), когда система определяет, что перед ней находится живой человек, а не его фотография или видео с ним. Таким образом, система распознавания лиц VOCORD FaceControl позволяет исключить несанкционированное проникновение на объект лиц, у которых отсутствует право доступа.
Широкий функционал системы VOCORD FaceControl обеспечивает комплексный подход к организации внутренних бизнес-процессов. Благодаря аппаратно-программному комплексу, заказчик получает не только совершенную систему контроля и управления доступом, полный достоверный учёт рабочего времени персонала, но и надёжный инструмент обеспечения превентивной безопасности объекта. Напомним, что система VOCORD FaceControl уже неоднократно применялась в организациях самого разного профиля: спортивных комплексах, на транспортной инфраструктуре, в ритейле и многих других.
«Наша разработка делает биометрию технологией, доступной огромному количеству компаний коммерческого, производственного, логистического и других секторов экономики. Благодаря точности распознавания и удобству использования, её начнут внедрять и те, для кого недавно это было нерентабельно. Заказчик сам решает, какую схему работы выбрать, поэтому наше «коробочное» решение имеет все шансы стать востребованным инструментом и «малого бизнеса», – подчеркнули в компании Вокорд.
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