VOCORD Traffic фиксирует весовые характеристики транспортных средств в российских ...

Новости участников портала \\ 28.11.2018 14:56 \\ Вокорд \\ Москва

Компания Вокорд увеличила свое присутствие в российских регионах, интегрировав системы интеллектуального контроля дорожного движения VOCORD Traffic и весогабаритного контроля грузовых автомобилей.

Москва, 28 ноября 2018 года. Компания Вокорд увеличила свое присутствие в российских регионах, интегрировав системы интеллектуального контроля дорожного движения VOCORD Traffic и весогабаритного контроля грузовых автомобилей. В этом году количество постов контроля, оборудованных VOCORD Traffic, в Калининградской области увеличилось на 9. Федеральная автодорога «Каспий» оборудована 5 новыми комплексами в Астраханской области. 6 постов появились на автодороге «Вятка» в Республике Коми и еще 6 - на автотрассе «Волга» в Нижегородской области.

Комплексы VOCORD Traffic установлены на федеральных трассах с высокой интенсивностью движения. Объединение двух систем – фотовидеофиксации и весогабаритного контроля - обеспечивает широкие возможности контроля транспортных потоков, препятствует разрушению дорожного полотна и повышает безопасность дорожного движения.

Интегрированное решение для динамического взвешивания автомобилей, построенное на базе функционала системы VOCORD Traffic, успешно применяется на дублере трассы М1 Беларусь «Москва-Минск». Дальнейшее внедрение ИТС сделает решение Вокорда частью будущей интеллектуальной транспортной системы Московской области.

Система VOCORD Traffic контролирует транспортный поток, отслеживая предельно допустимую нагрузку на дорожное полотно, которая определена регламентами РФ. Автоматически определяется общая масса движущегося автомобиля и нагрузка на ось. Полученная информация передается в управляющий блок АСУДД. Если транспортное средство перегружено, оно направляется на контрольное взвешивание. После этого на месте выносится предписание о штрафе или запрете на дальнейшее движение.

«Интегрированное решение для фиксации перегруженных транспортных средств на базе системы VOCORD Traffic работает на дорогах России не первый год. Неудовлетворительное состояние дорог повышает аварийность. Наше решение помогает предотвратить разрушение дорожного полотна и тем самым повысить безопасность участников движения», – рассказал генеральный директор компании Вокорд Константин Кравченко.