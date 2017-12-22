Внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Новости участников портала \\ 28.12.2017 12:15
Постановление Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей на транспортных средствах должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета
Новости участников портала
Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.12.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер MASTER MR-IPN102P2 и MR-IDNM113W2.
Новые HD-TVI видеорегистраторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.12.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-TVI видеорегистраторов HikVision DS-7204HQHI-K1 и DS-7208HQHI-K2/P.
TerraLink предупреждает: на рынке появились поддельные термотрансферные ленты HID FARGO
Новости участников портала \\ 26.12.2017 16:11 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор и авторизованный HID Global сервисный центр карт-принтеров FARGO в России, предупреждает о появлении на рынке неоригинальных термотрансферных лент для принтеров HID FARGO.
Приборы "Юпитер" и новогодняя елочка!
Новости участников портала \\ 26.12.2017 11:47 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Совсем скоро наступит Новый 2018 Год! В преддверии праздника хотим порадовать Вас волшебной историей о том, как наши трудолюбивые приборы наряжают новогоднюю елочку.
Новая HD-AHD видеокамера AxyCam в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.12.2017 11:22 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры AxyCam AS6-43Z18I-AHD.
Новая бюджетная купольная камера рыбий глаз производства Honeywell для обзорного видеоконтроля
Новости участников портала \\ 25.12.2017 17:27 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Используя объектив типа «рыбий глаз» с фиксированным фокусным расстоянием 1,42 мм, камера HFD5PR1 компании Honeywell обеспечивает максимальный обзор объекта видеонаблюдения и исключает «слепые» зоны.
Премьера Hanwha Techwin: 2 мегапиксельная камера с 60 к/с в формате H.265 и мощной видеоаналитикой
Новости участников портала \\ 25.12.2017 12:50 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Адаптация камеры к условиям освещенности осуществляется автоматически, поскольку в XNB-6000P реализован ряд технологий, не допускающих снижение качества и детализации видео в течение суток.
«Цифровой полицейский» на итоговом заседании НТС Росгвардии.
Новости участников портала \\ 25.12.2017 11:34 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
19 декабря прошел научно-технический совет Росгвардии, на котором были представлены устройства «МАВР-Юпитер» и «УМКА- Юпитер» из состава охранного комплекта «Цифровой полицейский».
Новые IP-видеокамеры EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.12.2017 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых двухмегапиксельных PTZ IP-видеокамер EverFocus EPN-5210 и EPN-5230, совместимых со стандартом ONVIF.
Samsung предложила строить IP-системы видеонаблюдения на базе 64-канального NVR и разрешением записи до 12 МР
Новости участников портала \\ 22.12.2017 17:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с.
Другие новости
Внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
\\ 28.12.2017 12:15
Новые IP-видеокамеры MASTER в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 28.12.2017 11:05
Новые HD-TVI видеорегистраторы HikVision в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 27.12.2017 11:11
Новости
Код Астаны
Выставки \\ 28.12.2017
Какими увидели главные тренды кибербезопасности эксперты премьерного “Кода ИБ” в Астане, читайте в нашем отчете.
ЭКИПИРОВКА СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3»
Технические новинки \\ 24.12.2017
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЭКИПИРОВКИ СОЛДАТА БУДУЩЕГО «РАТНИК-3» ЗАВЕРШИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
Стартовал набор участников форума «Современные системы безопасности. Антитеррор – 2018»
Выставки \\ 22.12.2017
С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.
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