Внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

С 30 мая по 1 июня 2018 года в Красноярске пройдет XIV Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности. Антитеррор». В настоящее время открыт набор участников и начато формирование деловой программы.

Рождение сверхновой: как появляются новые функции на примере 3D-подсчета посетителей Видеонаблюдение \\ Разработка нового решения – это не всегда непроглядное написание кода. Искать, читать, пробовать, печатать на 3D-принтере, приносить что-то из дома, чтобы проверить свою теорию – вот настоящий процесс разработки. И зачастую чтобы создать что-то прорывное, новое, надо отойти от привычных моделей.

Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны. Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».